Hocha (†13) v Děčíně umučili školáci: Detaily satanistické vraždy.

Dvojice hocha vylákala na kopec Chmelník na jihozápadě Děčína. Čin dopředu plánovali. „Docela se těším, má ještě chvíli,“ psali si oba podle MF Dnes ve zprávách na messengeru. Posléze vtipkovali o tom, jestli si budou policisté při objasňování činu počínat jako v seriálech. Po činu plánovali spáchat sebevraždu.

Když chlapec dorazil na kopec, starší z agresorů ho strhl na zem. Druhý ho mezitím kopal do břicha. Vrazi si v batohu přinesli nástroje, kterými ho začali mučit. Mimo jiné nůž nebo kleště. Stejně tak ho bili kameny do hlavy. Když už oběť doslova bojovala o život, chlapci si čin začali natáčet.

„Chlapci, který umírá, strkají do úst cigaretu a pokřikují, že by za ni měl poděkovat. Přitom ho natáčejí. Pak jej každý za jednu ruku odtáhnou ke stromům, kde mu sundají bundu a vyhrnou tričko. Stáhnou spodní prádlo a tepláky do poloviny hýždí,“ popsal podle výše zmíněného deníku soudce ústeckého krajského soudu Martin Majchrák. Jeden z nich mu poté vyryl do kůže pentagram a propiskou nakreslil satanistické číslice.

„My jsme j*blí jako z*rdi. Nikdy jsme nebyli j*blejší a učinili jsme to, co jsme učinili, ale mělo to tak být, viď?“ zaznívalo mimo jiné na záznamu z úst chlapců. „Jeho duší jsme prokleli tohle město a lidi v tomhle městě se budou mít špatně už navždy,“ tvrdili.

Hlavním motivem byla neopětovaná láska staršího z pachatelů oběti. Když chlapec city neopětoval, rozhodli se ho zbavit. Mladší z útočníků se na činu podílel, protože oběť vnímal jako konkurenta. Oba pachatelé se po činu měli přiznat rodičům. Mladší z agresorů si odsedí 8,5 roku, starších z nich 17 let.

S mladším z pachatelů si měla dopisovat jedna z obviněných hospitalizovaných dívek, které plánovaly vyvraždění dětského psychiatrického oddělení liberecké nemocnice.