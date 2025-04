Dívky plánovaly vyvraždit libereckou psychiatrii: Pacienty chtěly udusit i rozřezat!

Děvčata ve věku od 12 do 17 let plánovala útěk z uzavřeného psychiatrického oddělení, chtěla zabít noční sestry i dvě desítky pacientů, popisuje MfD. Plán měly promyšlený do nejmenších detailů, včetně toho, jak odjedou a kde se schovají. Když plán nevyšel, všechny začaly tvrdit, že to byla jen „sranda a taková hra“.

Z detailů mrazí

V okamžiku, kdy se chystaly svůj hrůzný plán uskutečnit, zrovna sloužily dvě zdravotní sestry. Dívky prý chtěly nejdříve demontovat mříže na oknech, tyče poté použít jako zbraň! Po omračující ráně plánovaly jednu ze sester svázat a podříznout jí žíly či ji otrávit léky.

„Následně by jí vzaly peníze a klíče, díky nimž by se dostaly do kuchyně, kde by vzaly nože, vrátily se zpět na oddělení a pobodaly ostatní pacienty,“ uvedla pro Mladou frontu DNES státní zástupkyně Iva Plšková. Zlomení vazu, rozřezání či udušení polštářem... Takové praktiky chtěla děvčata při vraždě pacientů použít. Za pomocí klíčů poté chtěla ze zařízení utéct.

Za kamaráda měla vraha!

Jednu z dívek ale naštěstí přepadl strach. „Začala mi něco šeptat do ucha. Nerozuměla jsem jí a vyzvala ji, aby mluvila nahlas. Řekla, že pětice holek a ona se večer chystá vyvraždit celou psychiatrii,“ vypověděla sestra kriminalistům.

Jedna z obviněných měla dokonce za kamaráda odsouzeného vraha! Ten zabil dalšího nezletilého chlapce, za což si odpykává 8,5 roku vězení. Kvůli psychickým problémům se dívka pokusila vzít si život.

Policisté i státní zástupkyně si od počátku kladli otázku, zda byly děti schopné skutečně vraždit, nakonec jsou ale podle deníku přesvědčeni, že by k vraždě došlo. Proto teď před soudem za přípravu vraždy stojí dvě dívky ve věku 16 a 17 let, zbylé čtyři nebylo možné kvůli nízkému věku stíhat.

Nemocnice po incidentu posílila noční služby, místo dvou sester teď na oddělení slouží tři.