Otřesný nález policistů v Bratislavě: Mrtvé miminko v pračce

14. října 2025
Bratislavou otřásl mimořádně smutný nález. Policisté v pračce v jednom z bytů v Nobelově ulici našli tělíčko novorozence. Mladičkou oběť našla policie zabalenou v hadrech na popud lékařů. Ti přijali matku s podezřele silným krvácením. 

Děsivý případ se začal psát kvůli hospitalizaci ženy se silným krvácením. Lékařům přišlo velmi podezřelé a proto se rozhodli informovat policii. Na pověřenou jednotku čekal v bytě ženy v Nobelově ulici v Bratislavě naprosto příšerný nález.

V pračce objevili mrtvé tělíčko novorozence zabalené do hadrů. Hospitalizovaná žena prý tvrdí, že netuší, jak se dítě do pračky dostalo. Její partner, zřejmě otec dítěte, prý o porodu své družky vůbec nevěděl. Policie ho na místě zatkla.

Vyšetřovatelé na místě zajišťují stopy a vše pečlivě dokumentují. „Zásah policie trval od časných ranních hodin, asi od druhé nebo třetí hodiny ráno,“ napsala TV JOJ.

