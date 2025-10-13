Zápasník Pavel (†15) skočil z opuštěné budovy: Tělo našla maminka!
Slovensko zasáhla bolestivá zpráva. Mladý Pavel (15), několikanásobný mistr v zápasení, spáchal sebevraždu. Talentovaný sportovec, který měl našlápnuto na profesionální dráhu, skočil z opuštěné budovy. Tělo našla jeho maminka. Zanechal po sobě dva dopisy na rozloučenou a nešťastnou rodinu, která se se ztrátou syna a bratra jen těžko někdy smíří.
Tragédie se odehrála v pondělí 6. října v malém městě na jihu Slovenska. Přestože je pozemek monitorovaný a oplocený, scházejí se tam mladí lidé, popíjejí tam a běhají po střeše. „V pondělí tam ale byl ten chlapec sám,“ popsal jeden z členů fotbalového klubu pro deník Nový Čas.
Podle svědků a dopisů, které po sobě chlapec zanechal, šel toho dne na střechu budovy s jasným úmyslem. Jeho matka ho po škole nemohla najít, tak volala, kam se dalo a ptala se Pavlova spolužáka. Ten ji poslal do opuštěné budovy, ale sám nevěřil, že by si chlapec opravdu něco udělal.
„Nejhorší na tom celém je, že ho našla jeho maminka. Okolo šesté večer tu byli záchranáři, policie i hasiči,“ doplnil člen fotbalového klubu. Zpráva všechny šokovala. Matka zesnulého syna vypověděla, že se v poslední době uzavíral do své digitální bubliny.
„Měl svoje nálady a i období, kdy chtěl se sportem skončit, vždy jsem mu ale připomněl, čeho všeho už dosáhl. Akorát nevěděl, co by chtěl dál studovat,“ řekl Pavlův otec s tím, že jeho ztrátu snášejí velmi špatně starší sourozenci.
Z dopisů na rozloučenou rodiče nevyčetli nic, co by jim odhalilo synovy myšlenky, a podle nich za nešťastnou událost nemohla ani žádná šikana. Matka akorát zmínila, že trávil v poslední době hodně času na internetu, takže mu omezovala každý večer přístup. Zaheslovaný mobil má nyní policie a pokusí se z něj dostat další informace.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.