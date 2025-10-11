Hořící odsouzenec na elektrickém křesle i krev stříkající do stropu: Nová kniha odhaluje zmršené popravy
Americkou společnost šokovala nová kniha dokumentaristky Gianny Toboniové o zpackaných popravách odsouzenců na smrt. Detaily zahrnují stříkající krev, hořící tělo na elektrickém křesle i dlouhé minuty utrpení v plynové komoře.
Novinářka a dokumentaristka Gianna Toboniová se ve své knize věnuje případu Scotta Doziera, který byl za vraždu odsouzen v roce 2007 k smrti. Sám Dozier požádal soud, aby byla jeho poprava provedena co nejdřív. Jeho boj se systémem nakonec trval do roku 2019, kdy se rozhodl spáchat sebevraždu, než aby na popravu dál čekal. Toboniová celou kauzu považuje za selhání soudnictví a zmiňuje i další příklady zmršených poprav odsouzenců.
Každý rok se při popravách odehraje minimálně jeden průšvih a roku 2022 jich bylo celkem sedm! A nejčastěji se tak stává při popravě smrtící injekcí. Potíže personálu dělá už jen najít použitelnou žílu na odsouzenci, což byl i případ Claytona Locketta v roce 2014.
Deset pokusů o vstříknutí injekce
Muž se nejprve vzpíral a chtěl se pořezat, nakonec musel být zpacifikován za pomoci taseru. Celkem tři členové lékařského personálu se poté devětkrát pokusili Lockettovi zavést kanylu. Hlavnímu lékaři nakonec došla trpělivost a kanylu Lockettovi zavedl do cévy v třísle. Podle svědků z něj ale začala stříkat krev až do stropu. S popravou se ale i tak pokračovalo. Jenže pár minut po podání závěrečné injekce se Lockett začal probírat - zvedal hlavu a dokonce mluvil. Podle lékařů selhalo žilní podání (prasklá céva, ucpání žil atp.), poprava byla přerušena, ale Lockett nakonec přesto zemřel na zástavu srdce.
Toboniová tvrdí, že při čtení detailů jí bylo Locketa skoro až líto, jenže pak si přečetla i kvůli čemu byl odsouzen na smrt. „Zrovna když jsem začala cítit, jak se ve mně prohlubuje soucit s tímto mužem, dočetla jsem se o jeho zločinech. Lockett odvezl mentálně postiženou dospívající dívku za město, znásilnil její kamarádku, dospívající dívku zastřelil a zaživa ji pohřbil. Můj soucit vyprchal,“ stojí v knize.
Hořící vězeň na elektrickém křesle
Právě kvůli nespolehlivosti procesu se smrtící injekcí se celá řada států nyní vrací ke starším způsobům poprav - k zastřelení popravčí četou či elektrickému křeslu. Ani to ale není zcela bez problémů. Lockett totiž nebyl zdaleka jediným mužem, jehož poprava skončila hrůzostrašně. Toboniová popisuje i případ z roku 1983, kdy posadili vraha Johna Louise Evanse na křeslo, které bylo naposledy použito roku 1965.
Během prvního výboje se z jeho těla začalo kouřit, vyšlehly i plameny a z pod kápě, kterou měl Evan přes hlavu, létaly jiskry. Pach spáleného masa byl cítit i v místnosti pro svědky. Lékaři však u muže i nadále detekovali srdeční tep a přistoupilo se tedy k druhému výboji. Celý výjev se opakoval - Evansovi už se kouřilo i z hlavy, přesto byl opět nalezen tep. Až napotřetí se podařilo Evanse spolehlivě zabít.
Zlitý kyselinou v plynové komoře
Když bylo elektrické křeslo oficiálně uznáno jako nespolehlivé, skončil David Lawson roku 1994 v plynové komoře. Lawsona standardně připoutali v komoře k židli, do nádoby pod ní nasypali kyanidové pelety, které se aktivovaly nalitím kyseliny sírové. Ta ale vyšplouchla Lawsonovi i na nohu, takže se bolestí začal zmítat tak silně, až utrhl jistící pásku. Během následujících minut křičel: „Jsem člověk! Jsem člověk! Nezabíjejte mě!“ Z nosu mu tekla tekutina a třásl se po celém těle. Nakonec upadl do bezvědomí, třas ale jeho tělem zmítal i poté.
