Utonulá žena v Labi a záhadné zmizení Brňana Davida: Toto jsou další policejní pomníčky! Pomůžete je objasnit?

Bylo 2. září 2010, když byl tehdy jednatřicetiletý David Záblacký spatřen v Brně. To bylo ovšem naposledy, kdy ho někdo viděl. „O tři dny později jsme v Modřicích v ulici Masarykově nalezli jeho vozidlo BMW X6 černé barvy, se kterým jezdil,“ uvedla k případu Policie ČR. Pohřešovaný muž měří přibližně 190 cm, má hnědočerné rovné vlasy a zelené oči.

Druhý, mnohem tragičtější nevyřešený případ, se odehrál v Pardubicích. 23. února 2017 objevili kriminalisté v Labi tělo přibližně 35- až 45leté ženy. Její totožnost ovšem není dosud známa. Podle policie bylo příčinou smrti utonutí, ke kterému mělo dojít zhruba tři týdny před nálezem těla.

„Žena měla kratší hnědočerné vlasy a černě tetované obočí. Na těle bylo oblečeno černé sako Marks & Spencer, černá sukně a hnědé kozačky o velikosti 40. Mezi doplňky byly červené plastové hodinky, náhrdelník z dřevěných korálků a černá klipsna na uchu,“ uvedla k nálezu mrtvoly policie. Upřesnila, že neznámá žena měřila přibližně 172 centimetrů a vážila zhruba 90 kilogramů.

Od nálezu těla dosud neznámé ženy uplynulo sedm let. Od zmizení Davida Záblackého 14 let. Přesto však policie doufá, že by se mohla objevit nová svědectví, která by oba případy dokázala objasnit.

„Za jakékoliv informace budeme rádi a můžete je zasílat na kalendar@pcr.cz. Všechny poznatky budeme předávat pracovní skupině Tempus, která se nevyřešeným případům věnuje,“ uvedla před časem policie.