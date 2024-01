Blíženci

Když se začnete soustředit na to, co je pro vás důležité, tak se vám bude dařit lépe. Dávejte si pozor na rozpory s kolegy, kterým vadí vaše náladovost. Nyní se nechcete přizpůsobit kolektivu, což je nemyslitelné. Musíte si promyslet, jak to změnit.