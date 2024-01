Rodina, přátelé i kolegové se rozloučili s expolicistou Jiřím Karáskem: Sbohem na melodii z Chobotnice

Stovky lidí přišly včera do pardubického krematoria složit poslední poctu bývalému šéfovi kriminalistů Královéhradeckého kraje plukovníkovi Jiřímu Karáskovi (†54).

Píseň Jednoho dne se vrátíš, hudba z filmu Pearl Harbor, melodie ze seriálů Cirkus Humberto a Chobotnice zněly smuteční síní, když příbuzní, přátelé a kolegové pokládali květiny k rakvi, u níž policisté stáli čestnou stráž. Síň doslova praskala ve švech. Všichni se do ní najednou ani nedostali.

Odchod s hořkostí

Atmosféra byla prosycena nejen smutkem. Odchod plukovníka, o němž mnozí kolegové mluví jako o slušném, spravedlivém a své práci oddaném muži, provázejí pocity hořkosti. Jiří Karásek, který ve službách zákona prožil více než 33 let, zemřel nečekaně na embolii pouhé čtyři dny poté, co odešel do civilu. Bývalý policejní prezident Jan Švejdar (56), který přišel rovněž uctít památku svého kamaráda, již dříve uvedl, že Karáskův odchod od policie byl vynucený a jeho tělo křivdu neuneslo.

Zřejmě i proto si podle informací Blesku rodina nepřála, aby na pohřeb přišel krajský policejní ředitel Petr Sehnoutka. Na závěr zazněly salvy, a když rakev za doprovodu státní hymny sjížděla z katafalku, zdrcený otec plukovníka Jiřího Karáska svému synovi naposledy zamával.

Smutek drželi i vraníci

Venku před obřadní síní se ke slavnostnímu, i když smutnému aktu připojili pardubičtí strážníci na koních. Osedlali starokladrubské vraníky.