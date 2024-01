Alena se nevrátila ze schůzky, Franz byl odstraněn? Policie odhalila první letošní kriminalistické pomníčky!

Policie České republiky i pro rok 2024 vydává Kalendář nevyřešených případů. Vyšetřovatelé doufají, že se někdo z veřejnosti či z vězení, kam jsou kalendáře dodávány, ozve a svěří se policii s podrobnostmi k nevyřešeným pomníčkům. Oživit vzpomínky možných svědků mohou i dva případy pohřešovaných osob, které připadají na leden. Franz Leiss byl naposledy spatřen v březnu roku 2009 a od té doby jeho ani zelený vůz VW Cabrio nikdo neviděl. Neúspěšné bylo i pátrání po Aleně Navrátilové, která odjela do Rokytnice nad Jizerou na schůzku.

Prvním letošním zveřejněným případem, ke kterému by policisté rádi zjistili vícero informací, je zmizení Rakušana Franze Leisse. V období kolem roku 2009 bydlel v příhraničí nedaleko Znojma.

Naposledy byl spatřen 20. března téhož roku ve svém zeleném automobilu VW Golf Cabrio. Policie už před časem upozornila na to, že Leiss měl mít tou dobou v plánu koupi či pronájem koupaliště v rekreační oblasti Vranov nad Dyjí, kde se tehdy často vyskytoval.

Podle rakouského deníku Kurier byla jedním z posledních lidí, kdo s Rakušanem pohybujícím se v Česku mluvil, jeho partnerka. Ta v minulosti kriminalistům řekla, že jí Leiss do telefonu sdělil, že se necítí dobře. V pozadí prý navíc žena zaslechla mužské hlasy. Podle dělníků, kteří u Leissova souseda vykládali ocelové náčiní, nastoupil Rakušan do jednoho ze svých vozidel se třemi neznámými muži a svými dvěma rotvajlery.

Co se stalo s mladou ženou?

Po několika týdnech policie objevila oba psy, kteří nevypadali, že by strádali hlady či byli nějak zanedbaní. Franze Leisse, kterému by dnes bylo 82 let, se ale kriminalistům nikdy najít nepodařilo.

Druhým případem, který se policii doposud nepodařilo objasnit, je zmizení Aleny Navrátilové. Ta původně bydlela v Liberci. Na konci říjnu roku 1997 se ale vydala spolu se svým dvouletým synem na návštěvu za příbuznými do Rokytnice nad Jizerou. 2. listopadu měla žena telefonický hovor s neznámou osobou, za kterou se podle příbuzných vydala na schůzku.

Drobná brunetka s hnědými vlnitými vlasy se ale za rodinou a malým chlapcem nikdy nevrátila.

Nikdy není pozdě

Od obou zmizení uběhlo mnoho let. Přesto se však mohou stále objevit svědectví, která by policii pomohla s vyřešením a uzavřením těchto případů.

„Za jakékoliv informace budeme rádi a můžete je zasílat na kalendar@pcr.cz. Všechny poznatky budeme předávat pracovní skupině Tempus, která se nevyřešeným případům věnuje,“ vzkázali lidem policisté.