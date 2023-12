Záhadné zmizení Kláry z Jetřichovic: Cestou do Prahy se po ní slehla zem!

Dosud neobjasněný případ zmizení dnes už 57leté Kláry Mazačové z Jetřichova je osm let zahalen tajemstvím. Žena z Náchodska jela přes Hradec Králové do Prahy. Cestou ale zmizela, jako kdyby se po ní slehla zem. Policie případ vložila do kalendáře s neobjasněnými případy.