Nakažených covidem dramaticky přibývá. Maďar: Lidé se netestují, s virózami chodí do práce

V Česku přibývá nemocných s covidem-19. Je to patrné ze statistik Ministerstva zdravotnictví ČR , ze kterého vyplývá, že oproti minulému měsíci je nárůst téměř dvojnásobný. Nakažených je dokonce více než vloni touto dobou. V úvahu je třeba brát i fakt, že lidé už se netestují a řada z nich není zachycena. Počty mohou být ve skutečnosti mnohem vyšší. Jak řekl Blesk Zprávám epidemiolog Rastislav Maďar, v dostatečné míře už se nevyšetřují odpadní vody, takže o virové náloži v populaci není přesná představa. Podle něj se navíc situace v následujících týdnech bude ještě zhoršovat.

K pondělí 4.12.2023 bylo podle statistik 3 482 nově nakažených. Nejvíce nakažených se vždy objevuje v pondělí. Před měsícem 6. 11. bylo nově nakažených 1 588. Oproti minulému měsíci je tedy počet nakažených víc než dvojnásobný.

V porovnání s loňským rokem je letos i více nových případů. K pondělí 7. 11. 2022 bylo nově nakažených 1 426 - o 162 méně než letos v pondělí 6. 11. 2023 - k pondělí 5. 12. 2023 to bylo 1 515 - o 1 967 méně než v letošním roce.

Také celkové počty nakažených jsou oproti loňskému roku výrazně vyšší. Zatímco 6. 12. 2022 bylo celkově nakažených registrováno 10 295 a čísla klesaly, k 6. 12. 2023 je registrovaných nemocných 19 448 a čísla rapidně rostou.

Expert: Nemocných bude přibývat

„Přesný počet nakažených zdaleka nevidíme, protože se netestují. Lidé s příznaky už si často nedělají ani domácí antigenní testy, aby varovali své nejbližší,“ řekl Blesk Zprávám epidemiolog Rastislav Maďar. Podle něj se systémově v dostatečné míře nevyšetřují na přítomnost původce covidu-19 už ani odpadní vody, takže o virové náloži v populaci není žádná přesnější představa.

Podle odborníka je nicméně vyšší výskyt nákaz očekávaným scénářem, zejména s příchodem chladnějšího počasí. Nárůst zaznamenávají všehny respirační nákazy a covid-19 je jednou z nich. „Nemocných je velké množství lidí, navíc před Vánoci to budou zhoršovat různé hromadné akce, které se tradičně v období adventu konají. Patří sem i různé konference a firemní vánoční večírky,“ domnívá se Maďar.

Návrat ke „starým časům“: S virózou i do práce

V současné době už není povinná karanténa a izolace, pokud je nenařídí dle svého uvážení ošetřující lékař nebo hygienická stanice.

„Mnoho lidí se opět vrátilo k předpandemické zvyklosti chodit i s virózou do práce, nakupovat, nebo dokonce na kulturní akci či do kostela. Běžně je dost lidí s příznaky virózy i prostředcích hromadné dopravy. To, že nedávno prodělali covid, jim naznačuje atypický průběh virózy, nebo typické postcovidové následky jako závratě, dušnost, ztráta čichu a chuti,“ dodává k tomu epidemiolog.

Jak uvedl na dnešní konferenci resortu zdravotnictví primář Plicní kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové a nastupující předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Vladimír Koblížek, v Česku žijí desítky lidí, kteří mají postcovidový syndrom. Podle něj zatím není jednotný systém, jak těmto lidem pomoci, byť řada nemocnic se lidem s postcovidovým syndromem věnuje.

Cítíte se nemocní? Noste respirátor!

Náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček vyzval dnes veřejnost, aby zvážila očkování proti covidu-19 a chřipce. Zájem není příliš veliký. „Chtěl bych tímto apelovat, aby se lidé, zejména ohrožené skupiny pacientů, nechali očkovat. Očkování je stále nejúčinnější nástroj prevence před těžkým průběhem onemocnění. Ať už chřipky nebo covid-19,“ řekl Jakub Dvořáček.

Rastislav Maďar zase apeluje na ty, kteří pociťují příznaky jakékoliv virové infekce, aby dodržovali minimálně dvoumetrové odstupy od ostatních osob.

„Tam, kde to není možné, jako výtah, menší kancelář s více kolegy nebo v prostředku hromadné dopravy, doporučuji nasadit si respirátor,“ uzavírá epidemiolog.