Brazilský chlapec zemřel při zdobení vánočního stromku: Zabil ho výboj ze světýlek!

Jeho otec ho našel v pokoji ležet v bezvědomí a okamžitě přivolal záchranku. Mezitím, co čekali na příjezd sanitky, snažili se ho příbuzní společnými silami oživit. Lékaři mu na místě poskytli první pomoc a poté ho transportovali do blízké nemocnice, kde bohužel zemřel.

„Snažila jsem se ho oživit. Dělala jsem všechno, co bylo v mých silách. Ve své profesi jsem zachránila mnoho lidí a myslela jsem si, že bych mohla zachránit i jeho. Byla to taková hloupost. Měl takovou radost z toho, že mohl stromek ozdobit. Nikdo si nedokázal představit, že by se tohle mohlo stát,“ popisuje hrůznou událost Augustova sestra v článku Daily Mail.

Malý Augusto byl ministrantem v kostele poblíž svého domova v Campo Largo. Věřil v Boha a každý rok Vánoce velmi prožíval. Podle jeho strýce to bylo jeho oblíbené období v roce.