Vánoční nákupní šílenství se blíží: Češi budou šetřit, míní ekonom. Jak vidí budoucnost?

V České republice začali prodejci pozorovat, že se chování zákazníků mění. Více si svoje nákupy promýšlejí, vyčkávají na slevové akce či řeší ceny za dopravu. Trh by měl oživit Černý pátek, od kterého si prodejci velmi slibují, nicméně ekonomové jsou skeptičtější. Predikují, že lidé letos budou za vánoční dárky utrácet méně než rok předchozí a vysvětlili také proč. Některé druhy zboží jsou však stále velmi populární.

Lidé ve Velké Británii letos nakupují méně a preferují levnější zboží, napsal britský list The Guardian. Důvodem je krize životních nákladů. Podle analytiků už lidé vyčerpali své zásoby. „Nakupující se budou rozhodovat mezi tím, že nakoupí levnější vánoční dárky anebo jich nakoupí méně,“ řekl maloobchodní analytik Nick Gladding.

V České republice lze u spotřebitelů vypozorovat velmi podobné chování. „Co se týká trhu, tak předvánoční trh kopíruje situaci s ohledem na inflaci. Češi vždy velmi dobře slyšeli na slevy a současná ekonomická situace to jen umocnila. Zlevněného zboží si všímají opravdu více než dříve a mnohdy s nákupy vybraných produktů čekají na větší slevové akce,“ sdělila Blesk Zprávám tisková mluvčí maloobchodního prodejce Datart Petra Plosková.

Navíc z nedávného průzkumu internetového obchodu Alza vyplynulo, že cena zboží je pro zákazníky v předvánočním období klíčovým faktorem pro výběr prodejce. Shodlo se na tom 59 procent dotazovaných.

„Vánoční sezóna je každoročně obdobím, kdy lidé projevují zvýšený zájem o nákupy, ale letos předpokládáme, že někteří zákazníci budou více sledovat své výdaje. Hledání kvalitních dárků za rozumnou cenu tak pravděpodobně bude prioritou pro mnoho lidí. Také víme, že cena za dopravu hraje při rozhodování o nákupu podstatnou roli,“ uvedla pro Blesk Zprávy PR manažerka společnosti Alza Eliška Čeřovská.

Na Černý pátek se nakupuje hlavně elektronika

Předvánoční období startuje již v říjnu a je následováno oblíbenou marketingovou akcí Černý pátek. „Většinou již říjen je pomyslným milníkem, kterým pozvolna startuje předvánoční období a s ním začínající nákupy, následně navazuje akce Black Friday, která ještě více podpoří období předvánočních nákupů,“ řekla Psotková.

„Černý pátek bude i letos hrát významnou roli při nakupování vánočních dárků. Zájem zákazníků je tradičně velký, zejména o elektroniku, kosmetiku, hračky, knihy a další produkty,“ vyjmenovala Čeřovská.

Konec roku by tak měl českou ekonomiku oživit. „Tržby na Černý pátek jsou typicky významným vpředhledícím ukazatelem toho, jak silná bude předvánoční sezóna. My pro závěrečné čtvrtletí letošního roku očekáváme mírné oživení spotřeby domácností, náš předpoklad činí mezičtvrtletně +0,8 procenta. Oproti loňskému závěrečnému čtvrtletí ale předpokládáme, že spotřeba domácností bude v reálném vyjádření stále nižší, podle nás o 0,4 procenta,“ informoval Blesk Zprávy hlavní ekonom Komerční banky Jan Vejmělka.

Anketa Chystáte se letošní Vánoce šetřit? Ano, letošní Vánoce budu šetřit, protože musím Ano,i když bych zatím nemusel Chystám se utratit přibližně stejně, jako loni Ne, plánuji utratit víc, než minulé Vánoce

E-shopy zůstávají pozitivní a od Černého pátku si slibují úspěch. „V DATARTu v rámci akce Black Friday průměrně dochází k nárůstu prodejů řádově o 35 procent. Největšímu zájmu se během akce Black Friday podle dat DATARTu tradičně těší drobná elektronika, jako jsou mobilní telefony, sluchátka, notebooky, chytré hodinky či fitness náramky. Velký zájem zákazníci projevují také o malé domácí spotřebiče, jako jsou kávovary nebo kuchyňské roboty. Často se tedy jedná o produkty, které Češi o měsíc později najdou pod vánočním stromečkem,“ sdělila Psotková.

Ekonom vysvětlil, proč Češi nemají na dárky

Česko je na tom v rámci Evropské unie ohledně výkonnosti měřené reálným HDP špatně. „Česko je jediná země EU, která se zatím stále v ekonomické výkonnosti měřené reálným HDP nedostala nad předpandemickou úroveň konce roku 2019. Českou ekonomiku trápí zejména slabá domácí poptávka, brutální je zejména propad spotřeby domácností. Ta se oproti konci roku 2019 stále nachází hlubokých 9 procent pod touto úrovní. Pouhé 4 země EU mají spotřebu domácností pod předpandemickou úrovní. ČR je na tom nejhůře,“ vysvětlil Vejmělka.

Důležitou roli hraje propad reálných mezd. „Razantní omezení spotřebních výdajů na straně českých domácností je důsledkem celé řady faktorů, prim ale mezi nimi drží dramatický propad reálných mezd. Ty se k polovině letošního roku nacházely na úrovni druhé poloviny roku 2017, tedy šest let zpátky. Jedna z nejvyšších měr inflace v Evropě, kterou v posledních již téměř dvou letech v Česku zažíváme, se zároveň podepsala na ztrátě kupní síly domácností. Nízkopříjmové domácnosti narazily na své rozpočtové omezení, vysokopříjmové zase navyšovaly opatrnostní úspory, respektive přesouvaly prostředky směrem ke spořícím produktům s delší dobou splatnosti či rizikovějším investičním instrumentům s cílem dosáhnout vyššího výnosu a eliminace ztrát způsobených inflací,“ pokračoval hlavní ekonom Komerční banky.

„Od druhého čtvrtletí letošního roku již mezičtvrtletně reálné mzdy rostou. Aktuální dynamika spotřeby domácností ukazuje na zastavení klesajícího trendu a stagnaci. Žádné výraznější oživení se ale nekoná,“ zakončil.

V pořadu Blesku Epicentrum se také nedávno objevil ekonom Lukáš Kovanda, který upozornil, že přibližně 20 až 25 procent domácností je podle něj finančně zcela na dně. „Lidé už jsou vyždímáni drahotou, zejména energií. Zkrátka nemají peníze. Pro ně to budou nejchudší Vánoce za poslední řádku let,“ zdůraznil Kovanda a zároveň varoval před nástrahami slevových akcí a úvěrů na dárky. Nejen, že Češi nemají náladu nakupovat, podle Lukáše Kovandy často ani nemají za co.

Na poslední chvíli nakupuje 23 procent lidí

Nejvíce zákazníků nakupuje dárky v listopadu a v první polovině prosince, jedná se o celkem 66 procent respondentů, vyplývá to z průzkumu společnosti Alza. Celkem 11 procent lidí uvedlo, že nakupují vánoční dárky ještě dříve a na poslední chvíli shání dárky 23 procent z nich.

69 procent lidí volí k nakupování vánočních dárků kombinaci mezi online a kamenných prodejen. Častým zádrhelem bývá vymyslet, co koupit. Lidé se tak často inspirují procházením zboží v katalozích e-shopů, to uvedlo celkem 75 procent dotazovaných. Nejtěžší bývá vymyslet dárky pro rodiče či pro partnera a právě partneři zároveň bývají obdarováváni nejdražšími dárky.

Největší část respondentů uvedla, že plánuje utratit v rozmezí od 5 000 do 10 000 Kč. To uvedlo celkem 24 procent dotazovaných. Druhá nejpreferovanější částka byla 5 000 až 3 001 Kč, na tom se shodlo 21 procent. 10 procent lidí se chystá utratit více než 20 000 Kč a 7 procent lidí má v plánu za dárky utratit do 500 Kč. Nejčastěji plánují utrácet za elektroniku, hračky, herní konzole, kosmetiku, domácí spotřebiče a knihy.

„Co se týká Vánoc, díky tomu, jak se vyvíjí prodej kategorií v průběhu roku, očekáváme, že letos budou trendem zejména produkty péče o zdraví a krásu. Jako například ultrazvukové špachtle, chytré hodinky pro sport a také přístroje k péči o zuby, dále pak mobilní telefony a příslušenství k nim,“ řekla Plosková.

„Největší zájem očekáváme zejména o parfémy a pečující kosmetiku a velký zájem je také o kosmetické dárkové sady, které obsahují kompletní rutinu,“ sdělila Lucie Grošaftová za internetovou parfumerii Notino.

A o co zákazníci nejeví přílišný zájem? „Z hlediska struktury se letos dosud nedařilo například prodejům oděvů a obuvi, prodejům ve stáncích a na trzích či prodejcům potravin. Naopak růst prodaných objemů letos zaznamenávají například kosmetika a toaletní potřeby,“ okomentoval Vejmělka.