Policie zatkla mezinárodně hledaného Čermáka: Fantom dezinformační scény se ukrýval v Polsku

Polští policisté v úterý zadrželi hledaného Tomáše Čermáka, který byl letos v červenci pravomocně odsouzen k 5,5 roku vězení za podporu a propagaci terorismu. Na síti X to ve středu oznámila česká policie. Z vyjádření polské policie vyplývá, že se muž skrýval v Lublinském vojvodství na východě země. Podle českých policistů bude Čermák v nejbližší době předán do ČR.

„Šestatřicetiletého fantoma české dezinformační scény zadrželi včera polští kolegové na základě poznatků našich policistů. V nejbližší době bude následovat jeho předání do ČR,“ uvedli policisté na síti X.

Na Čermáka vydal mezinárodní zatykač Krajský soud v Plzni v polovině záři. Dezinformátor totiž v srpnu nenastoupil do vězení, kde si má odpykat trest pět let a pět měsíců. „Důvod byl ten, že pracujeme se všemi verzemi, tedy i s tou, že by se hledaný mohl zdržovat v zahraničí,“ vysvětlila vydání mezinárodního zatykače mluvčí soudu Barbora Šmaterová.

Polští policisté na webu uvedli, že byli informováni českými kolegy, že by se hledaný mohl pohybovat na území Polska. „Zadržení hledaného muže bylo provedeno ve večerních hodinách 14. listopadu v jedné z ulic v oblasti Staroměstského náměstí v Lublinu. Operaci provedli policisté Kriminálního úřadu Národního policejního ředitelství za podpory místních policistů z oddělení pátrání a identifikace,“ napsali.

Čermák je prvním člověkem, který byl v Česku pravomocně odsouzen za podněcování ke spáchání teroristického trestného činu. V době koronavirové pandemie veřejně vyzýval k násilí vůči politikům. Loni v únoru se v živém vysílání na sociální síti Facebook vymezoval vůči novele pandemického zákona.

Diváky půlhodinového videa vyzýval k aktivnímu odporu proti přijetí novely, k převzetí moci, k vypálení Senátu i k vymanění České republiky ze struktur EU a NATO. Za hlavní cíl násilí označil zejména senátory, poslance a členy vlády. Mimo jiné prohlásil, že „musíme těm dobytkům zatnout tipec“ a „vyneseme je za rypáky a naházíme je do řeky a zbavíme se jich jednou provždy“.

Vedle podpory a propagace terorismu byl Čermák spolu s Patrikem Tušlem odsouzen také za podněcování nenávisti k Ukrajincům a nepravomocně také za výtržnictví před domem evolučního biologa Jaroslava Flegra.