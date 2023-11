Na dálnici D6 havarovala kolona s pandury: Čtyři vojáci skončili v nemocnici

Na dálnici D6 u Tuchlovic na Kladensku narazil ve středu ráno ve směru na Prahu vůz do vojenské kolony, čtyři vojáci jsou lehce zranění. Dálnice není uzavřená, avšak vzhledem k ranní špičce je průjezd komplikovaný. V koloně byly tři pandury, jedno doprovodné nákladní auto a dvě vojenská osobní vozidla, řekla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

Nehoda se stala před 6:00 na 25. kilometru dálnice. Dvaapadesátiletá řidička osobního auta se podle prvotních informací policie zařadila do vojenské kolony a následně do jednoho z vozů narazila. „Čtyři lehce zraněné vojáky jsme po ošetření převezli do nemocnice v Kladně na centrální příjem,“ informovala mluvčí středočeské záchranné služby Monika Nováková.

Řidička osobního vozu se nezranila a podle dechové zkoušky před jízdou nepožila alkohol. Dálnice je průjezdná levým jízdním pruhem, po 8:00 už by měla být zcela průjezdná.