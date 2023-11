Štědrý den se blíží: Rozvrhněte si vánoční přípravy den po dni

Věřte, nebo ne, ale přesně za měsíc je tady Štědrý den! A to znamená jediné! Nákup dárků a jejich balení, pečení cukroví, úklid domácnosti, výběr stromečku a kapra, plánování slavnostní večeře a mnoho mnoho dalšího...Na nic nezapomenout, o všem mít přehled...Jak vše zařídit v klidu a bez zbytečné paniky?

Sedněte si s tužkou a papírem a začněte přemýšlet nad tím, co koupit svým blízkým. A pamatujte, nemusí to být drahé! Dárky nakupte klidně přes internet z pohodlí domova.

Přemýšlejte nad tím, jaké cukroví letos upečete. Vezměte si recepty, propočítejte suroviny a raději si nakupte něco navíc – strýček Příhoda by mohl mít větší chuť než vy očekáváte!

Pečení začněte po práci tradičními perníčky. Abyste si na nich nevylámali zuby, měli byste ideálně v tomto týdnu už zadělat těsto. Doporučuje se ho nechat odležet dva dny v lednici. Napečené perníčky vyskládejte do krabice, přidejte k nim přepůlené jablko a uložte do chladné, vlhčí místnosti (např. sklep, komora, balkon).

Naplánujte si zimní dovolenou, abyste si vánoční svátky vychutnali v klidu. Nakupte také sladkosti a ovoce do Mikulášského balíčku. V mnoha obchodech narazíte na slevy a akční nabídky. Snažte se vybírat dobroty z kvalitní čokolády, kterou tvoří hlavně kakaové máslo a ne rostlinné tuky. A pozor dejte i při výběru sušenek.

Rozdejte adventní kalendáře, ať dětem čekání na vytouženého Ježíška rychleji ubíhá. A možná bude stát za to naplánovat výlet na vánoční trhy do zahraničí.

Vydejte se na návštěvu vánočních trhů. Na pražském Staroměstském náměstí právě dnes startují. Otevřeno je od 10 do 22 hodin. Užijte si vůni svařáku, medoviny a trdelníků. A nezapomeňte si koupit i nějaký ten dárek! Trhy tady můžete navštívit až do 6. ledna 2024. Jen musíte počítat s tím, že ani letos nejde o levnou kratochvíli.

Zapalte první svíci na adventním věnci a pusťte se do pečení. Začněte cukrovím, které se potřebuje rozležet, jako jsou zázvorky, kokosky a další.

Svátek mají Barbory, a tak je čas na krásný tradiční zvyk. Utrhněte třešňovou větvičku a dejte jí do vody. Pokud do Štědrého dne svobodné dívce vykvete, do roka se vdá.