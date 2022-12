Recepty na rychlé nepečené cukroví: Rafaelo, vosí hnízda, čokoládový salám i rumové kuličky

Postup: Máslo lehce vyšleháme, přidáme moučkový cukr a nastrouhané piškoty. Přimícháme rum, povidla a najemno nakrájené švestky. Vše promícháme a necháme v lednici odležet do druhého dne. Z těsta tvoříme kuličky a obalujeme v nasekaných lískových oříškách. Poté přesuneme do papírových košíčků a necháme v chladu ztuhnout.

3. Mandlové rafaelo

Suroviny: 150 g másla, 250 g cukru moučka, 1 balíček vanilkového cukru, 70 g kokosové moučky, 70 g jemně mletých mandlí, ½ konzervy salka, loupané mandle.

Na obalení: kokosová moučka, jemně mleté mandle.

Postup: Máslo s oběma druhy cukru rozpustíme ve vodní lázni a za občasného míchání necháme zcela vychladnout. Do studené směsi přidáme salko, mandle i kokos a důkladně vymícháme dohladka. Směs uložíme do chladničky na 2 hodiny zatuhnout. Z těsta poté tvoříme kuličky a do každé zabalíme mandli. Hotové kuličky obalujeme střídavě v kokosu a mandlích a ukládáme do papírových košíčků.