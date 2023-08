Seniorovi (73) za pobodání ženy (35) hrozily roky za mřížemi. Soud mu uložil podmínku!

Krajský soud v Hradci Králové ve středu rozhodoval o trestu pro muže, který ve svém bytě pobodal mladší ženu. Původně seniorovi za dvě bodné rány kuchyňským nožem do břicha hrozilo několik let za mřížemi. Senát ale nakonec jednání obžalovaného překvalifikoval na těžké ublížení na zdraví z nedbalosti a uložil muži patnácti měsíční trest vězení podmíněně odložený na zkušební dobu tří let. Vyšlo totiž najevo, že pobodaná žena muže dlouhodobě fyzicky a psychicky týrala.