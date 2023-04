„Náš Majáles Ostrava pořádají studenti už 27 let. Ostravský majáles je komerční festival, s majálesem nemá nic společného. Jméno mate i naše partnery,“ tvrdí za pořádající spolek Younie Petr Grác (23).

„Zničit se nedáme,“ dodal s tím, že „jeho“ akci podporuje město, kraj i obě zdejší univerzity.

Majáles je česká studentská oslava příchodu máje, oslavuje krásy studentského života a volí se jeho král i královna.

Převálcoval ostatní

Konkurenční Ostravský majáles se silným zázemím a produkcí letos vtrhl do Ostravy poté, co o pár let dřív převálcoval původní majálesy v Brně, Praze či Hradci Králové.

„Něco jako pravý nekomerční majáles neexistuje. Každá taková akce je o dotacích a sponzoringu,“ tvrdí promotéři z firmy Sherwood.

„Nový“ Ostravský majáles se koná 7. května v Dolní oblasti Vítkovic, vstupenky stojí od 299 do 650 korun. „Tradiční“ Majáles Ostrava proběhne 13. května na Slezskoostravském hradě. Aktuální vlna vstupenek stojí jednotně 350 korun.

VIDEO: Do ulic Brna se loni po třech letech vrátil opět studentský Majáles.

délka: 01:17.83 Video Video se připravuje ... Do ulic Brna se po třech letech vrátil opět studentský Majáles. Zdeněk Matyáš