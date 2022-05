Konečně se dočkali! Studenti brněnských vysokých škol si po nedobrovolné pauze zaviněné koronavirem opět užili tradičního Majálesu. Šestice alegorických vozů obklopena nadšenými diváky projela z brněnského náměstí Svobody až na Výstaviště, kde až do půlnoci budou vystupovat hudebníci na třech pódiích. Večerní vyhlášení letošního krále a královny Majálesu skončilo triumfem Mendelovy univerzity. Králem je Pajoš, královnou Johča.

Program letošního Majálesu se blíží tomu, který byl původně připravený na rok 2020, kvůli pandemii koronaviru se ale nekonal.

„Program z 80 procent vycházel z toho původního, připravovaného na ročník 2020. Dlouho ale opět nebylo jisté, zda bude možné festival uspořádat, zda budou uvolněny všechny limity pro shromažďování. To se naštěstí stalo na přelomu února a března,“ sdělil za pořadatelský tým Michal Šamánek.

délka: 01:17.83 Video Video se připravuje ... Do ulic Brna se po třech letech vrátil opět studentský Majáles Zdeněk Matyáš

V průvodu se tak na alegorických vozech představili kandidáti Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického, Mendelovy univerzity, Veterinární univerzity a Univerzity obrany, pětici doplnil alegorický vůz za střední školy.

Na každém z vozů vystupovala jiná kapela nebo hudebník - od Vypsané fixy za Mendelovu univerzitu až po Kapitána Demo za Univerzitu obrany. Středoškolský alegorický vůz pak ovládl moderátor a influencer Kazma.

Po dvou letech se do pražských ulic vrátil studentský majáles

Rozjásaná atmosféra se líbila i primátorce Brna Markétě Vaňkové, která coby absolventka Masarykovy univerzity tvrdila, že bude držet palce kandidátům své Alma mater. „Potvrdilo se, že Brno je studentské město, stačí se podívat kolem sebe,“ řekla primátorka.

Král Pajoš: Díky všem za podporu

Nový král Majálesu Pajoš neskrýval pochopitelně radost z výsledku hlasování.„Proč bych chtěl být králem? No přeci, aby na mě byla mamča pyšná! Ale především v sobě nosím kus zeleného srdíčka a je mi ctí, že můžu kandidovat za své kamarády, parťáky do života a lidi, kteří mě den, co den posouvají dál," svěřil se.

Stejně nadšená bylai Johča. „Studuji třetím rokem na Mendelově univerzitě v Brně. Jsem velký extrovert a se všema se hned skamarádím a dám do řeči, což vede k tomu, že jsem děsně ukecaná, někdy až moc. Ale já to beru jako velkou součást mojí osobnosti," svěřila se nová královna brněnských vysokoškoláků.

O výsledku hlasovní pro pětici kandidátů a kandidátek v obou kategoriích rozhodovalo internerové hlasocání od 11. do 30.dubna.