V aukci se prodalo 35 děl, „Nejdražším kusem se stal obraz s tematikou ukrajinské vlajky od Patricie Fexové, která vede na FaVU Ateliér malířství 3. Soukromý sběratel za něj zaplatil 60 tisíc korun," uvedla mluvčí univerzity Tereza Kadrnožková.

Noví majitelé uměleckých děl se mohou rozhodnout, které ze čtyř organizací pošlou částku za vydražený kus. Mohou zvolit nadace Člověk v tísni, Český červený kříž, ADRA nebo UNICEF. Na aukce přišlo 80 zájemců.

Humanitární organizace zatím v Česku ve sbírkách na pomoc Ukrajině nebo Ukrajincům na útěku před válkou vybraly 1,5 miliardy korun. Podle dostupných informací je to nejvyšší částka, která se v Česku vybrala na pomoc lidem trpícím přírodní katastrofou či jiným neštěstím. Rekordem dosud bylo zhruba 1,3 miliardy vybraných po loňském tornádu na jižní Moravě.

8. 3. 2022 13:22 Evakuace Irpině pokračuje. „Lidé prchají s tím málem, co unesou, přes zničený most. Děti a staří lidé plačou. Zvířata vyjí,“ popisuje na Twitteru reportér BuzzFeedu Christopher Miller. „Obyvatelé vycházejí ven poprvé po 12 dnech. Neměli žádné spojení s rodinami.“ 13:12 „Tento útok bolestně ukazuje, jak nezbytně musíme věnovat pozornost zahraničnímu vměšování a zejména zahraničním dezinformacím a manipulacím s informacemi. Ty představují skutečnou hrozbu pro naši demokracii, stabilitu a bezpečnost, a my se jimi musíme zabývat,“ uvedl šéf unijní diplomacie Josep Borrell. „Víme že zahraniční vměšování a dezinformace jsou součástí vojenské doktríny již desetiletí. Rusko nás systematicky připravovalo, že se to stane,“ dodala eurokomisařka Věra Jourová. „Vidíme, že tento scénář není úplně nový. Ti, kteří si pamatují časy Sovětského svazu, jako já, vědí, že pravda byla největším nepřítelem tohoto represivního režimu.“ 13:09 „Před 12 dny tato rodina měla domov a šťastný život. Před deseti dny jejich dům zničilo bombardování centra Charkova,“ píše na Twitteru reportérka Al Džazíry Kateryna Malofjejevová. „Teď Aljona s 12letou dcerou Nasťou žijí v metru. Co je vidět na fotce, je jejich jediným majetkem.“ Kompletní online