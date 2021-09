Blíženci

Milí Blíženci, září patří k vašim oblíbeným měsícům, protože není takové horko a můžete v pohodě sportovat. Vyrazte do přírody a odevzdejte se pohybu na čerstvém vzduchu. Večer se zabalte do deky a čtěte v řádcích knihy, co jste se nedávno zakoupili.