Ministr zahraničí Spojených států Antony Blinken je přesvědčený, že Ukrajina může časem ve válce s Ruskem zvítězit. Není podle něj ale jasné, jak dlouho bude konflikt trvat, řekl v pátek v rozhovoru se stanicí BBC. Obává se však možného vyhrocení bojů, ruské jednotky si podle něj na Ukrajině počínají stále brutálněji. USA rovněž chtějí zabránit případnému rozšíření konfliktu za hranice země, uvedl Blinken.

Na otázku, zda Ukrajina může v bojích s výrazně silnější armádou vyhrát, řekl Blinken: „Časem rozhodně“. „Nemůžu vám říct, jak dlouho to bude pokračovat. Nemůžu vám říct, jak dlouho to bude trvat,“ řekl Blinken, podle nějž Ukrajinci ukazují „výjimečnou houževnatost“ a těžko si lze představit, že by si je Rusko dokázalo podmanit, aniž by je neustále utlačovalo.