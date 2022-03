Štír

Blíží se novoluní v Rybách, proto se odpoutejte od vnitřních strachů a buďte sami sebou. Hvězdy vám přejí, proto by to neměl být problém. Zahoďte špatnou náladu a dejte se na správnou cestu. Věčné stěžování vám k ničemu nebude, ale to už víte!