„Malá potřebuje lékařskou péči,“ řekla učitelka jazyků s tím, že je připravená se o rodinu bratrance postarat. Jedinou nadějí je podle ní vlak. Jenže přijede jeden denně a čekají tam na něj desetitisíce lidí. „Neposílejte zbraně, raději posilte vlaky,“ prosí politiky Natalija.

Otec Rus, matka Ukrajinka

Lidé v Kyjevě mají zakázáno jezdit auty, jediný přesun kamkoliv je možný pouze pěšky. To je ale problém. Otec Valentýnky Pavel je Rus, jeho žena Natalija Ukrajinka.

„Na hranicích města jsou hlídky. Někde ruské, jinde ukrajinské. Už se stalo, že lidi z opačného tábora prostě zastřelili a nám by to hrozilo v obou případech vzhledem k národnosti,“ vysvětlil Pavel.

Sotva to dořekl, musela rodina okamžitě běžet kvůli náletům do sklepa, a tak to dělá několikrát denně. Jídlo zatím má. Nedaleký obchod otevře na dvě tři hodiny, ale naposledy ho místní úplně vykoupili, takže se bojí, aby vůbec dorazilo další zboží.

Na operaci se složili Rusové

Ukrajinská holčička podstoupila nedávno náročnou onkologickou operaci u špičkových lékařů v Rusku. „Paradoxně se na ni složili ve sbírce sami Rusové, bratranec by tolik peněz dohromady nedal,“ kroutila hlavou teta z Třince k tomu, že teď se oba národy zabíjejí.

„Kdyby to bylo na lidech, nic takového by se nedělo, ti se domluví. Nenávist mezi nimi rozdmýchávají vlády a politici kvůli svým zájmům. Sama pocházím z Ukrajiny, ale roky jsem žila v Moskvě. Všude mám blízké i přátele a troufnu si říct, že můj pohled na konflikt není zkreslený žádnou propagandou,“ dodala smutně učitelka jazyků Natalija.

5:50 Ukrajinská armáda potvrdila informace médií o ruském výsadku v Charkově. Řuští vojáci zaútočili na vojenskou nemocnici, boje pokračují, píše BBC. 4:52 Ruští vojáci obsadili přístav a železniční stanici v Chersonu, uvedl podle serveru Kyiv Independent starosta města Igor Kolyhav. Původní informace naznačovaly, že invazní jednotky mají pod kontrolou celé město. Ukázalo se ale, že po těžkých bojích mají okupanté v moci pouze jeho část. 4:23 Ukrajinský Mariupol hlásí 128 zraněných po těžkém ostřelování ze strany ruských invazních vojsk. Ve městě se alespoň podařilo obnovit dodávky elektřiny, informoval server Kyiv Independent s odkazem na starostu města Vadyma Boychenka. Zobrazit celý online

VIDEO: Bombardování Charkova: Do povětří letěla i radnice, Rusové útočí i na bytovky.