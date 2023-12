Nechutný útok na seniorku v Chebu: Agresor ji na ulici kopl do hlavy, policie ho vzala do vazby!

Agresor v Chebu kopl seniorku do hlavy, chtěl ji okrást. (Autor: Policie ČR)

Karlovarští kriminalisté vyšetřují nechutný útok 26letého agresora na téměř sedmdesátiletou seniorku. Tu brutálně napadl v Chebu, kde ji silným kopem do hlavy srazil k zemi. Poté se ji snažil ještě okrást, to se mu ale nepovedlo. Kriminalisté ho chvíli po činu zadrželi a ve čtvrtek byl agresor vzat do vazby.

K útoku došlo ve středu odpoledne na jedné z rušných ulic v Chebu. Podle záběrů na sociálních sítích 26letý muž šel po chodníku, poté se na chvíli zastavil u obchodu. Proti němu šla pomalejší chůzí žena s červenou taškou, kterou chvíli na to brutálně napadl.

Muži hrozí až 10 let za mřížemi

Seniorku, podle policie 69letou ženu, silně kopl do hlavy. Ta následně upadla do silnice, kde se ji agresor pokusil okrást. „Hrabal se jí ve věcech, hodně agresivně. V tu chvíli jsem vyběhla, ale on už byl na odchodu,“ uvedla pro televizi CNN Prima NEWS zaměstnankyně kavárny, která incident viděla na vlastní oči. Krádež se muži, který je podle informací televize slovenské národnosti a na Cheb nemá žádné vazby, nepodařila. Otřesená seniorka skončila v péči lékařů.

I když útočník z místa činu utekl, kriminalisté ho krátce na to dopadli a zahájili s ním úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže. Ve čtvrtek byl podle CNN Prima NEWS muž vzat do vazby. Agresorovi hrozí v případě prokázání vinny až deset let odnětí svobody.

Policie prosí o dodržování soukromí

„Na sítích je k nalezení video incidentu. Z etických důvodů jej zveřejňovat nebudeme, a pokud na něj narazíte vy, tak jej prosím nešiřte,“ žádají policisté s tím, že nechtějí dělat zbytečnou reklamu bezcitným agresorům, kteří se nebojí zaútočit i na bezbranné seniorky.