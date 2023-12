Alena před dcerkami zmasakrovala tchyni! Starší (10) donutila pomoct schovat tělo

Hrůzný čin v pondělí řešil Krajský soud ve Zlíně. Žena (38) ubodala nožem matku (†76) svého partnera. Děsu přihlížely dvě její malé dcerky. Jedna pak musela mámě pomoci odtáhnout tělo do sklepa. Žena dostala osmiletý trest vězení.

K činu došlo 28. července v Zahnašovicích na Kroměřížsku. 76letou seniorku tam tehdy o 38 let mladší žena napadla po slovní rozepři. Poté ji odtáhla do kuchyně, kde ji brutálně zmlátila a s "velkou intenzitou" bodala kuchyňským nožem. Celkem osmkrát.

Ženu měla seniorka týrat

V krutost vyústily dlouholeté oboustranné spory. „Žily jsme v jednom domě. Týrala mě a nedalo se to už vydržet. Ten den mě slovně napadla. Udělala jsem to v afektu. Je mi moc líto, že to viděly děti,“ uvedla Alena Sýkorová.

Nožem seniorku bodala do hlavy, krku a zad. Napadená seniorka poté zemřela na vykrácení z krční tepny. Sýkorová se nakonec se soudem dohodla na vině a trestu, kterou uzavřela se státní zástupkyní. Soud navíc přihlédl k tomu, že odsouzená čelila dlouhodobému týrání.

Dítě s mrtvolou pomáhalo

U soudu navíc zaznělo, že žena přiměla svou dceru k tomu, aby jí pomohla zavražděnou uklidit. „Starší pak přiměla, aby jí pomohla tělo odtáhnout do sklepa a dát do plechového sudu. Později tělo žena nainstalovala tak, aby to vypadalo, že seniorka spadla ze schodů,“ konstatovala žalobkyně Renata Bártková.

Žena by si měla trest odsedět ve věznici s ostrahou. Dětem je navíc povinna zaplatit nemajetkovou újmu. U každé z dcer je to 80.000 korun, dohromady tedy 160.000 korun.