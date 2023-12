Natálie (†14) umrzla před supermarketem: Lidé chodili kolem, nikdo nepomohl!

Dívka (†14) hodiny mrzla před supermarketem, aniž by si to někdo všimnul: Později zemřela v krakovské nemocnici. (Autor: Twitter/@SpiffyZ1)

K tragédii došlo ve městě Andrychów na jihu Polska. Natálii se po cestě ze školy udělalo nevolno. Sedla si proto pod reklamní stožár vedle obchodu. Zavolala svému otci, že jí je špatně a neví, kde je. Po čase se mu však přestala ozývat. Několik hodin pak bez povšimnutí mrzla. Nikoho z kolemjdoucích údajně nenapadlo, že by dívka potřebovala pomoc. Po poledni upadla do bezvědomí, což už někdo konečně zaregistroval. Muž ji okamžitě odnesl do tepla a přivolal pomoc. Bylo ale už bohužel pozdě a dívka posléze zemřela v krakovské nemocnici.