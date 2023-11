Výrazně levnější mobilní tarify v Polsku: Úřad vysvětlil, proč se Čechům nevyplatí

Pro Čechy je Polsko rájem levného nakupování. Potraviny tam vyjdou levněji, před polskými volbami se vyplatilo zajet za hranice i pro pohonné hmoty. Spousta lidí proto začala přemýšlet, co dalšího by si mohla pořídit u sousedů, aby ušetřila, a napadlo je polské číslo – tamní operátoři mají řádově levnější nabídky než ti čeští. Podle Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) se ale přechod vůbec nevyplatí, Češi s polským tarifem v konečném důsledku zaplatí mnohem více.

„Jak je to s operátory v Polsku? Jde mi o ceny paušálů, funkčnost v Česku a veškeré zkušenosti,“ ptá se uživatel David v jedné ze skupin na facebooku, která se věnuje nakupování v Polsku. A není sám. „Chci se zeptat jenom ze zvědavosti, co se týče paušálu… jelikož jezdíme do Polska každý měsíc, tak mě napadlo, že bych si tam třeba zařídil neomezený paušál,“ dotazuje se další z uživatelů Daniel, který se pozastavuje nad tím, o kolik jsou nabídky v Polsku levnější než v Česku.

Většina diskuzí se týká toho, že Češi přemýšlejí nad přechodem. Najdou se ale i uživatelé, kteří již k polskému operátorovi přešli. „Mám Orange a nemám nikde, nikdy s ničím problém,“ píše jeden z diskutujících.

Úvahy Čechů již zaujaly polská média. „Nejprve palivo, teď něco úplně jiného. Češi opět touží nakupovat v Polsku,“ zní titulek polského serveru Money.pl, který píše, že „stále více polských sousedů si chce pořídit polské číslo“.

Server Gazeta.pl zase uvádí, že vlastně není překvapivé, že nad tím Češi uvažují. „Česká republika patří mezi země s nejdražšími telefonními poplatky v Evropské unii. Vysoké ceny u našeho souseda jsou způsobeny mimo jiné omezenou konkurencí na tomto trhu. V Polsku je situace opačná,“ vysvětluje server a přidává odkaz na statistiku Evropské komise, podle které jsou nejlevnější data a volání právě v Polsku či Rumunsku a Estonsku.

I český Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) v prosinci loňského roku uvedl, že ceny za mobilní služby u nás zůstávají jedny z nejvyšších v Evropě. „Aukce kmitočtů rádiového spektra, kterou ČTÚ uspořádal v roce 2020, nenaplnila očekávání. Měla mj. vést ke snížení ceny mobilních dat a ke zvýšení konkurence na trhu. Ceny volání a mobilních dat v ČR byly i v roce 2021 jedny z nejvyšších v Evropě a o kmitočty se bez výrazného soutěžení rozdělili tři stávající velcí operátoři,“ uvedl úřad.

V Polsku i dvakrát levnější

Více to přiblíží pohled na samotné nabídky. T-Mobile v Česku nabízí nejvyšší tarif, který zahrnuje neomezená data a neomezenou rychlost internetu za 1340 korun měsíčně. U polského T-Mobile vyjde podobný neomezený tarif na 70 zlotých (388 korun měsíčně), byť v době psaní článku hlásil polský T-Mobile slevu k příležitosti černého pátku. Obojí platí pro smlouvu na 24 měsíců.

Nejnižší tarif se 4 GB daty nabízí T-Mobile v Česku za 585 korun na měsíc. V Polsku nejnižší tarif T-Mobile obsahuje 5 GB dat a je levnější – vyjde na 40 zlotých (220 korun) měsíčně. Polský operátor Plus pak má nejnižší tarif se 6 GB za 39 zlotých (214 korun) s dodatkem, že u smlouvy na dobu neurčitou se cena zvýší na 49 zlotých měsíčně (269 korun).

Nejvyšší tarif u Plus se 120 GB vyjde na 99 zlotých měsíčně (544 korun), což je paradoxně pořád méně, než kolik stojí nejlevnější tarif u O2 v Česku, kde za 599 korun měsíčně dostanete pouhé 4 GB.

S těmito příklady by se dalo pokračovat dlouho. Když to shrneme, ceny v Polsku jsou výrazně nižší a platí to u všech polských operátorů. Oproti Česku jsou často i dvakrát nižší.

Hrozí znatelné dodatečné poplatky

Podle ČTÚ se ale Čechům finančně nevyplatí jet do Polska, pořídit si polské číslo a fungovat s ním v Česku. Takový zákazník je totiž z pohledu polské strany trvale v roamingu. „Používá výhod evropského principu ‚v roamingu jako doma‘. Na evropská (tedy i česká) čísla tedy volá a píše za cenu polských domácích hovorů, datuje za polskou cenu dat (se zohledněním datového objemového limitu),“ vysvětluje princip pro Blesk Zprávy mluvčí ČTÚ Tereza Meravá.

Tato výhoda je určena pro turistické a pracovní cesty, ne k trvalému užívání. Podle Meravé se má využívat přiměřeně, nikoliv zneužívat. „Pokud polský operátor vyhodnotí, že za 4měsíční období převažovala spotřeba služeb i přítomnost mimo Polsko, může doúčtovat znatelné poplatky a výhoda se tak rázem ztratí,“ varuje mluvčí ČTÚ, co může nastat.

„Druhým úskalím je, že na polské číslo na českém území budou ostatní Češi (rodina, přátelé) volat za cenu mezinárodního hovoru,“ dodává Meravá, proč polské číslo může působit v Česku problémy.

Češi, kteří by chtěli díky polskému tarifu ušetřit, tak způsobí problémy svému okolí a ještě nakonec v největší pravděpodobností zaplatí více, než s českým tarifem. Na území Česka jsou stále nejlepší variantou nabídky tuzemských operátorů, byť jsou výrazně dražší než jinde v Evropě.