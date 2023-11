DPH na jídlo v Česku sice klesne, ale... Potraviny nezlevní, oznámila šéfka komory

Od začátku příštího roku nelze počítat s poklesem cen potravin, když mají růst ceny energií. Snížení daně z přidané hodnoty (DPH) o tři procenta se proto nemůže projevit. V České televizi v dnešním pořadu Otázky Václava Moravce to řekla prezidentka Potravinářské komory ČR Dana Večeřová. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) řekl, že naopak nevidí důvod, proč by měly ceny potravin růst. Firmy by se podle něj měly přestat na ceny energií vymlouvat, protože se dostaly na průměr EU.