Stav faráře s uříznutým penisem se zlepšuje: Lékaři ho probrali z umělého spánku, občas se na ně usměje

Farář, který v českobudějovické nemocnici leží poté, co si uřízl penis, se probral z umělého spánku. Lékaři ho uspali koncem listopadu, protože se jeho stav začal náhle zhoršovat. Podle zdroje Blesku se 61letý duchovní občas usměje, má ale problém s hybností dolních končetin.

Faráře z jižních Čech objevila záchranná služba společně s hasiči na začátku listopadu v jeho domě. Okolí se o něj začalo strachovat, v domě ho pak našli ležet na zemi s uříznutým penisem. Úd se ale nenašel, uvnitř s ním byl ještě jeho pes.

Jak k fatálnímu zranění přišel, je zatím nejasné, muž si totiž na události z onoho osudného dne prakticky vůbec nepamatuje. Co se mu doopravdy stalo, se dozvěděl až v nemocnici, kam ho převezla záchranná služba.

Probral se

Stav faráře se začal kolem 21. listopadu razantně zhoršovat, lékaři se nakonec rozhodli muže uspat a uvést do umělého spánku. Před tím ho ještě přeložili na anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO), kde byl napojen na umělou plicní ventilaci.

Co bylo důvodem tak náhlého zhoršení jeho stavu lékaři zatím netuší. „Vypadá to na nějaký virový původ, zatím není v ohrožení života, ale to se může změnit,“ popsal Blesku zdroj z nemocnice. Za vším ale mohl stát zánět mozku.

V umělém spánku byl starší muž necelých deset dní, před několika dny byl přeložen na jednotku intenzivní péče, kde se ho lékařům postupně podařilo probrat do plného vědomí. Dalším vyšetřením zjistili, že jeho stav se postupně zlepšuje.

Občas se pousměje

Lékaři ještě čekají na výsledky, které by měly odhalit příčinu celé nešťastné události. Podle zdroje Blesku se farář občas usměje, postupně začíná hýbat rukama, s dolními končetinami má ale problémy.

Dobývání se skrz dveře

Záchranná služba společně s hasiči a policií do obce vyrazila 15. listopadu večer. Předcházela tomu obava lidí, že by se faráři něco mohlo stát. Nedorazil totiž na smluvenou schůzku a neozýval se. Hasiči se museli dobývat skrze troje dveře, v rodinném domě objevili na zemi ležícího 61letého věřícího bez penisu.