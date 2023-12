Svatba na Slovensku se zvrhla v krvavou řež: Desítky agresorů napadaly i muzikanty

Zásahem policie skončilo svatební veselí ve slovenském Popradě. Na svatební hostině se sešlo padesát svatebčanů a vše probíhalo v klidu až do chvíle, kdy se do sebe pustila dvojice švagrů. Následně se strhla bitka. Svatebčané po sobě zanechali obrovskou spoušť, a dokonce napadli i muzikanty!

Na svatební hostině v Popradě se sešlo padesát hostů, aby si připili na zdraví ženicha a nevěsty. Ovšem veselí skončilo zásahem policie. Hostina probíhala poklidně až do druhé hodiny ranní, kdy se do sebe pustili dva švagři. Jak uvedla majitelka sálu, kde se hostina konala, pro slovenskou TV JOJ, chtěla okamžitě zavolat policii. Nicméně objednavatelka oslavy ji prý zastavila.

„Chtěli si to vyřešit sami. Avšak napadli fyzicky muzikanty a začali jim ničit nástroje. Zavolala jsem SBS,“ uvedla majitelka. Nicméně tři hosté se pustili i do přivolané ochranky. „Rozbíjeli všechno, co jim přišlo do cesty. Zavolala jsem policii i záchranáře a utekli jsme zadním vchodem,“ dodala majitelka.

Několik lidí utrpělo zranění. V nemocnici skončil i pracovník ochranky, jenž musel podstoupit operaci. „Jeden z útočníků na muži klečel a udeřil ho. Druhý ho kopal do celého těla a třetí, nejmladší z nich, vzal nůž a bodl muže do břicha,“ uvedla pro výše zmíněnou televizi policejní mluvčí Jana Ligdayová. „Jeho stav je aktuálně stabilizovaný,“ uvedla mluvčí popradské nemocnice. Lékařskou pomoc potřebovala i majitelka, která utrpěla zranění oka.