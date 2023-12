Expert o řidičce v protisměru na D6: Bylo to velké štěstí! Senioři by měli být zodpovědnější

Seniorka (79) se před několika dny přímo na dálnici otočila do protisměru. Prý proto, že neměla dálniční známku, tak se chtěla na sjezdu otočit a vyjet. Jenže tím vytvořila nebezpečnou situaci, která málem skončila tragicky. Podle dopravního experta Jana Pechouta stojí za šťastným koncem události slabý provoz. Žena za volantem přitom riskovala kvůli pokutě za jízdu bez dálniční známky pobyt ve vězení…

K nebezpečné situaci došlo na dálnici D6 ve směru na Prahu. 79letá seniorka za volantem červené fábie jedoucí přímo z nájezdu se zničehonic začala stáčet přes dva pruhy do protisměru. V tu chvíli proti ní vyjelo několik jiných aut. Jejich řidiči měli co dělat, aby dobrzdili…

Video Hrůza na dálnici D6: Seniorka se otáčela do protisměru! - Youtube/@PolicieCZ Video se připravuje ...

Na videu je vidět, že se řidička držela úplně vpravo, jeden řidič stihl zastavit, několik dalších pak prokličkovalo mezi auty. Jeden z řidičů modrého vozu musel zastavit a zážitek rozdýchávat.

Ohrozila životy ostatních

Podle dopravního experta Jana Pechouta seniorka zřejmě zazmatkovala a neuvědomila si, do jak nebezpečného manévru se pouští. „Nedovedla vyhodnotit tu nebezpečnost svého jednání. Bála se pokuty za jízdu bez dálniční známky, ale zároveň ohrozila život ostatních,“ popisuje situaci expert pro Blesk.cz.

Měli by být zodpovědnější

Dodává ale, že podobně nebezpečné situace nedělají jen senioři. „Nejde jen o seniory, dělají to i řidiči kamionů, jeden z nich dokonce před nedávnem na jižní spojce jel taky v protisměru. Starší řidiči samozřejmě dělají chyby, hodně zmatkují, jezdí pomaleji,“ vysvětluje s tím, že není nutné házet všechny seniory do jednoho pytle.

„Od 65 let musejí chodit na pravidelné prohlídky, od 68 každé dva roky. Jsou státy, kde to neexistuje, a ani tam není vyšší nehodovost u seniorů. Většinou záleží na jejich aktuálním stavu, ten se může během několika měsíců změnit, najednou mohou hůř vidět nebo reagovat. Měli by být zodpovědnější,“ popsal Pechout.

Bylo to štěstí

K tragické nehodě nedošlo jen díky tomu, že se řidičům podařilo včas zareagovat a seniorce se vyhnout. „Bylo to velké štěstí. Kdyby byl hustší provoz, tak si myslím, že to dopadne hůř. Pro ty řidiče bylo vlastně dobré, že jela v tom pravém rychlém pruhu hodně u strany,“ dodává.

Připomněl i nehodu, ke které došlo před třemi lety u dálnici D8 Lukavce na Litoměřicku. „Řidička tam jela od čerpací stanice v protisměru. Pak se potkala s dodávkou a na místě zemřela. Smůla byla v tom, že dodávka jela rychle a předjížděla,“ popisuje nehodu z listopadu 2020.

Policisté jednání řidičky z dálnice D6 prošetřují jako trestný čin obecné ohrožení z nedbalosti. Pechout doplňuje, že se podobná situace na silnici dá jen těžko předvídat. „Těžko říct, jestli se dá něco takového předvídat,“ dodává na závěr.