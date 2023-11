Tomášek (7) zachránil život mamince: Operátorka linky 155 měla slzy v očích

Když měla Radka, operátorka Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje, denní službu, zřejmě nečekala, že jedním z volajících bude teprve sedmiletý Tomášek. „Mám denní, když zazvoní telefon a ze sluchátka se ozve dětský hlas. Malý chlapec mi popisuje, že jeho maminka leží po záchvatu na gauči,“ vypráví dispečerka.

Okamžitě ho krok za krokem začala instruovat k tomu, aby jí celou situaci co nejlépe popsal, mezitím se ho ještě snažila uklidnit. Radka byla zpočátku nervózní, bála se, aby s ní chlapec vůbec spolupracoval. „Ale vzápětí zjišťuju, že je neuvěřitelně statečný, pozorně naslouchá mému hlasu, a tak společně můžeme mamince poskytnout první pomoc a zároveň čekat na sanitku,“ popisuje jeden ze svých náročnějších hovorů na lince 155.

Po chvíli k rodinnému domu přijela posádka záchranářů. U dveří stál sedmiletý chlapec, u ucha měl telefon a stále komunikoval s Radkou. „Na zahradě pobíhají dva psi. Kolegyně z operačního střediska chlapce nabádá, aby je uvázal, on má ale strach, jestli psy zvládne udržet. Hlavou mi běží několik myšlenek. Mám jít dovnitř i za cenu toho, že mě pes pokouše, mám věřit tomu, že je chlapec udrží?“ popisuje situaci na místě záchranářka Míša.

Vše naštěstí dopadlo dobře, chlapec psy udržel a záchranáři běželi do domu. „Tomášek přijde za námi do domu a vypráví nám, jak maminka chrčela, měla křeče a on ji nemohl probudit. A tak zavolal záchranku, kde mu ta teta radila, co má dělat. Jak mamince vzal polštář, který měla pod hlavou, mluvil na ni, zjišťoval, jestli dýchá,“ dodává.

Na závěr se záchranáři shodují, že je Tomášek jejich hrdinou. „Kdybych mohla, objala bych ho. Jsi hrdina, máš můj obdiv a já ti moc moc děkuji,“ dodává Radka, která měla po 20 letech své práce slzy v očích.