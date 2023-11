Pád letadla v Rakousku si vyžádal čtyři oběti: Instruktor patrně nabízel své služby na facebooku

Havárie letadla, které odstartovalo z české Příbrami a mířilo na chorvatskou Istrii, si vyžádala čtyři lidské životy. Mezi oběťmi by podle tiskové zprávy hornorakouské policie měli být i Češi. Vše však finálně potvrdí až výsledky pitvy. Nově se nabízí spojitost nehody s příspěvkem na facebooku ze čtvrtka 23. listopadu.

Jednomotorový stroj typu Rockwell Commander 112B podle serveru Aviation Safety Network startoval v Příbrami, mířil na chorvatskou Istrii a měl německou registraci. Záchranáři našli části letadla kolem druhé hodiny odpolední 25. listopadu. O dvě hodiny objevili i trup, který už byl zakrytý sněhem. Letadlo před pádem kličkovalo, což potvrzuje i záznam z leteckého radaru.

Totožnost zesnulých pasažérů není doposud známá, avšak místní policie uvedla, že by mezi nimi mohli být i Češi. Státní zastupitelství ve Welsu nařídilo pitvu, která identitu odhalí.

V inzerátu hledal spolucestovatele

Podle facebokového příspěvku by pilotem letounu mohl být soukromý instruktor H. K., který nabízel své služby v cestovatelské skupině. Typ letounu, místo i datum vzletu a počet pasažérů přesně sedí.

„Poletíme do antického města Pula, co se nachází na jižním cípu poloostrova Istrie v Chorvatsku. Po cestě uvidíme české zámky Orlík a Hluboká nad Vltavou, dále taky elektrárnu Temelín. V Rakousku to bude Linec a potom už budeme stoupat nad Alpy. Uvidíme ledovec Dachstein nebo slovinský Mangart a přírodní park Triglav. Pozvolna vyklesáme, poletíme kolem italského Terstu a dále přes Koper, Izolu a Portorož. Během přistání bude krásně vidět antické město Pula a světoznámý amfiteátr. V Pule se ubytujeme a prohlédneme město. V Chorvatsku jsem jako doma, takže program bude,“ lákal instruktor ve svém příspěvku ze čtvrtka 23. listopadu.

Naposledy odpověděl na komentář následující den večer. Na svém profilu pak stačil ještě zveřejnit jeden příspěvek, ve kterém je na fotkách možné vidět jeho letadlo. Poté zavládlo ticho.

Vzkaz z facebooku

Příspěvek ve skupině vyvolal silné reakce. Jedna ze členek v komentářích veřejně vyjádřila upřímnou soustrast: „Za celý tým správců a moderátorů skupiny vyjadřujeme upřímnou soustrast a lítost s touto nešťastnou událostí. Diskuzi nicméně vypínáme. Nepřísluší nám, ani nikomu jinému hledat viníka. O to se postarají příslušné úřady. Je na místě, aby každý při nabídce spolucestování zvážil příslušná rizika. V tomto případě to byla nehoda letadla, ale uvědomte si, že se podobné nehody mohou stát kdykoliv. Stejně tak se podobná nehoda může stát v autě, pokud se přidáte k někomu ze skupiny na výlet, v dodávce, v karavanu nebo i třeba jen na pěším výletě. Všichni jsme dospělí a svobodně se rozhodujeme, v koho vkládáme svoji důvěru. Ať už je to letecká společnost, cestovní kancelář, průvodce, řidič autobusu, taxikář, všichni jsme ve výsledku jen lidi a nehody se stávají.“

Někteří však nebyli tak shovívaví a vytýkali pilotovi jeho nezkušenost. Za takového počasí neměl nikdy odletět, míní. Správce skupiny posléze vypnul možnost příspěvek komentovat.

Typ letadla nevhodný na přelet Alp?

Příčinou neštěstí mohlo být především špatné počasí, foukal silný vítr a hustě sněžilo. „To vede k domněnce, že pilot mohl ztratit kontrolu nad letadlem,“ stojí v tiskové zprávě. Nepříznivé podmínky panovaly i během záchranné akce, která musela být na chvíli přerušena. Letecký expert Christian Klopf, kterého oslovil list Oberösterreichische Nachrichten, dále uvedl, že podle něj byl typ letadla „nevhodný, aby v těchto povětrnostních podmínkách přelétal Alpy“. „Tento stroj je jen částečně vhodný pro let bez přístrojů, pilot tak nemůže letět nad mraky a musel letět jen podle toho, co viděl,“ řekl Klopf a dodal, že to za daného počasí bylo „extrémně obtížné“.