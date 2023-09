Tragická nehoda letadla u Nitry: Zemřela krásná vojačka Dominika (†29) i pilot Andrej (†39)

Na Andreje zavzpomínal pro web Plus JEDEN DEŇ jeho dlouholetý kamarád Miroslav. Uvedl, že Andrej nějakou dobu pracoval jako DJ a potom si otevřel pneuservis. „Byl to šikovný a cílevědomí kluk. Jsem z toho v šoku,“ řekl. Doplnil, že zesnulý muž měl létání jako koníček a kamarádku měl učit létat. Nechápe prý, co se mohlo stát, že došlo k nehodě.

Vojačka Dominika pocházela z Nového Města nad Vahom a milovala adrenalin. I jí kamarádi věnovali mnoho krásných vzpomínek. „Milovala jsi adrenalin, neznám nikoho tak odvážného, jako jsi ty. Létání si věnovala poslední roky, obětovala jsi tomu svůj čas, energii ... a nakonec i sebe. Byla jsi vytrvalá a vždy jsi šla za svým,“ napsala kamarádka Diana, která se s Dominikou znala od školky, a byly si velmi blízké.

Mladá žena byla příslušnicí Ozbrojených sil SR a truchlí za ni i její kolegové. Na sociální síti zveřejnili příspěvek, v němž vyjádřili soustrast rodině zesnulé Dominiky. „Vyjadřujeme naši hlubokou soustrast a upřímnou účast na smutku rodiny. Děkujeme za službu,“ uvedli.

Hroznou nehodu viděl očitý svědek, který popsal, že v jednu chvíli letadlo vylétlo prudce vzhůru a najednou začalo padat kolmo dolů. „Šel prudce dolů, ale pak se otočil, tuším, že se to snažil vyrovnat, ale bohužel už bylo pozdě. Pak zmizel za kopcem, myslel jsem si, že letěl dál,“ popsal muž s tím, že o chvíli později už slyšel sanitky.