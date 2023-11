Poslední rozloučení se školákem Romanem (†15): Slzy a dojemná slova tatínka

Patnáctiletý Roman ze slovenských Parchovan měl celý život před sebou. Jeho přání stát se modelem se mu ale bohužel už nikdy nesplní. 20. listopadu se školák rozhodl ukončit trápení, kterému čelil.

Romane, skoč!

Po páté hodině po žebříku vylezl na střechu školy, ze které po chvíli skočil. Těsně před smrtí si chlapce spolužáci natáčeli na mobilní telefon – a namísto aby hocha od hrůzného činu odrazovali, „povzbuzovali“ ho slovy: „Romane, pojď dolů, č**áku. Romane, skoč!“

Brutální útok ve slovenské Šale: Pachatel (†23) pobodal vlastní rodinu, po činu spáchal sebevraždu!

Na místo okamžitě dorazili záchranáři, kteří zraněného školáka převezli do nemocnice. Tam však Roman i přes snahu lékařů zemřel.

Společnost zavřela oči

Podle deníku Plus JEDEN DEŇ přišlo na Romanův nedělní pohřeb přes sto smutečních hostů. Spolužačky, které chlapce svou šikanou zřejmě dohnaly, se pohřbu nezúčastnily. „Já jako otec ani neumím vyslovit, jakou bolest prožíváme. Asi to bude tím, že naše společnost zavřela oči před vším a stala se z ní násilná společnost,“ uvedl v počátku svého proslovu chlapcův otec Roman D., který se v průběhu své řeči neubránil slzám.

Školákův otec se opřel i do těch, kteří za smrt jeho syna podle něho mohou. „Ta osoba, která nese největší zodpovědnost, by si měla vstoupit do svědomí a zeptat se sama sebe, proč křičela ‚skoč‘ a nekřičela ‚pojď dolů‘… Toto je otázka, která nás bude trápit. Toto si ten kluk nezasloužil. Romanko, ať andělé s tebou zpívají,“ pokračoval v slzách otec.

Vedení školy se odmítlo vyjádřit

„Řekněme stop násilí a šikaně, aby se to už neopakovalo, aby tento čin nezůstal nepotrestán, protože pohřbít svého jediného syna a dožít se toho, že rodič pohřbí dítě, které mělo život před sebou, je velká krutost,“ dodal zničený rodič.

Podle slovenských médií měl o celé situaci se šikanou vědět i učitelský sbor v čele s ředitelem školy, nikdo však chování Romanových spolužáků neřešil. Rodina zesnulého Romana podle TV JOJ žádá vedení školy o potrestání žáků i odstoupení ředitele školy za dlouhodobě přehlíženou a neřešenou šikanu.