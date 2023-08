Andreu (†34) našli v sudu s kyselinou: Pohřeb sedm let po vraždě!

Andrea Vlčeková před sedmi lety zmizela beze stopy. Před školkou ji unesli tři muži a poté ji odvezli do skladu, kde čekal její tehdejší manžel Miroslav a Andreu brutálně zbil. Ostatky maminky se našly až o pět let později v sudu s kyselinou. Nyní se jí konečně dostalo odpočinku a před pár dny byla pohřbena. Na hrobě se sešlo spoustu květinových darů a dojemných vzkazů.

Případ, který otřásl celým Slovenskem. Téměř před sedmi lety jela Andrea Vlčeková odvézt svého nejmladšího syna do školky. Od té doby jako by se po ní slehla zem.

Před školkou ji unesli tři muži. Poté ji odvezli do skladu ve Velkých Ripňanech, kde už čekal její muž Miroslavov. Jeden z únosců později vypověděl, že Miroslav svou ženu ve skladu bil železným řetězem, vyhrožoval jí, protože proti němu svědčila, a žádal po ní přepis majetku.

Miroslava před nalezením těla pohřešované ženy soud za únos poslal na 12 let do vězení. Policie také pracovala s verzí, že Miroslav Andreu zabil, avšak jim chyběly důkazy. Ve zmiňovaném skladu se ovšem po pěti letech našel sud s kyselinou chlorovodíkovou, kyselinou sírovou a ostatky Andrey. Miroslav nyní čelí obvinění za úkladnou vraždu, informoval o tom deník Plus JEDEN DEŇ.

Před pár dny Andreu konečně pohřbili, téměř 7 let od jejího zmizení. Místo posledního odpočinku našla v obci Bojničky. Hrob s podobiznou krásné Andrey je plný kytic, svíček i věnců s dojemnými vzkazy. Nejsmutnější jsou od jejích synů, kteří přišli o maminku: „Nejdražší mamince od synů Mirka a Arturka.“