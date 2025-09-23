Muž odjel z místa trvalého bydliště ve Vrbici svým osobním vozem Alfa Romeo 147 stříbrné barvy s černým předním nárazníkem s registrační značkou 1BY 9716 do Bořetic. Tam ale nedorazil.
Lukáš Bucňák se ztratil ve čtvrtek 4. září, rodina jeho pohřešování oznámila ale až 19. září. „Pohřešovaný muž má zdravotní, především psychické problémy. Od doby, kdy opustil domov, má vypnutý telefon a nedal o sobě žádnou zprávu," uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek.
Pohřešovaný je střední postavy, asi 180 centimetrů vysoký, má krátké světlé vlasy a pleš na čele. Na sobě měl černé tričko s krátkým rukávem, modré džínové kraťasy a černé tenisky.
„Informace k pohřešovanému muži, případně jeho automobilu, lze sdělit břeclavským kriminalistům na tísňovou policejní linku 158,“ požádal mluvčí veřejnost o pomoc.
