Dramatický přeshraniční zásah: Slovenská policie se snaží chytit českého uprchlíka
Policie na západním Slovensku se pokouší při velké pátrací operaci zadržet muže z vozu, který odjel z benzinky v Česku bez zaplacení. I přes nasazení vrtulníku uprchlík dosud uniká, uvedla slovenská televize Markíza.
Jde podle ní o „dramatický přeshraniční zásah“. Česká policie pronásledovala na Slovensko unikající vozidlo. Když auto přejelo přes hranici, k pronásledování se přidaly i hlídky slovenské policie. Na dálnici ve směru na Bratislavu se vůz značky BMW podařilo zastavit. Policisté zadrželi tři osoby, ale v autě byl i čtvrtý muž, který z místa utekl pěšky.
Policisté po uprchíkovi intenzivně pátrají. V okolí létá i vrtulník, vylíčila stanice na svém webu.
