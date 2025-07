Felix Baumgartner zemřel při paraglidingu v Itálii: Zdrcující slova přítelkyně

Smrt rekordmana Felixe Baumgartnera, který se proslavil skokem ze stratosféry, zasáhla nejen fanoušky extrémních sportů, ale především jeho životní partnerku Mihaelu Schwartzenbergovou. Rumunská novinářka se s ním rozloučila dojemným vzkazem na sociálních sítích. Mezitím se objevila nová teorie o příčině tragédie – místo infarktu mohla pád způsobit kamera, jež se dostala do kontaktu s vrtulí.

Mihaela Schwartzenbergová, známá také jako Mihaela Rădulescu, zveřejnila na Instagramu čtyři fotografie s Felixem jako tichou vzpomínku na muže, s nímž prožila jedenáct let. Baumgartner zemřel při nehodě motorizovaného paraglidu ve čtvrtek 17. července odpoledne v italském letovisku Porto Sant’Elpidio. Zřítil se na pozemek u bazénu, záchranáři už mu nedokázali pomoci.

„Slova mi teď nejdou přes rty,“ napsala nešťastná partnerka. „Felixi, byl jsi tolik milován. My dva jsme byli LÁSKA.“ Poznali se v roce 2014 během televizního rozhovoru. Přestože spolu žili v Monaku, Rumunsku i na cestách, nikdy se nevzali. Před osudným letem trávili společné chvíle v Itálii.

Původně se mluvilo o tom, že Felix během letu utrpěl infarkt. Nová zjištění vyšetřovatelů však přinášejí jinou verzi událostí – příčinou nehody mohla být technická závada způsobená kamerou.

Podle italského listu Il Resto del Carlino vyšetřovatelé zjistili, že se přístroj mohl během letu uvolnit nebo zachytit a dostat do kontaktu s vrtulí. To by vedlo ke kolapsu padáku a následnému pádu. Felix se podle všeho ještě snažil aktivovat nouzový záložní padák, ale ten se kvůli nízké výšce už nestačil otevřít.

Výpovědi svědků teorii potvrzují. „Viděl jsem, jak se letoun propadá volným pádem. Otáčel se jako ve spirále. Plachta byla úplně zmačkaná,“ popsal jeden z přihlížejících.

Úřady v regionu Fermo zahájily oficiální vyšetřování a čekají na závěry odborného posudku. Podle nich je důležité, zda skutečně došlo k zásahu kamery do vrtule a zda byl let proveden v souladu s bezpečnostními pravidly.

Mihaela zůstává v Itálii a vyrovnává se s náhlou ztrátou. Zatímco sociální sítě zaplnily vzpomínky na slavného sportovce, ona prožívá bolest v soukromí.