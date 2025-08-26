Strážníci vyrazili na místo a skutečně narazili na třiatřicetiletého „Adama“, který si asi spletl ranní sprchu s výletem. V mrazivém počasí stál u cizího vozidla, tvářil se značně zmateně. Kolemjdoucí se ho báli.
Strážníci museli jednat rychle. „Ihned ho zabalili do jednorázové izotermické deky,“ řekla jejich mluvčí Markéta Skřivánková. Poté zkontrolovali i auto, ale ani to naštěstí neutrpělo žádnou škodu.
Rozhovor s naháčem ale nebyl jednoduchý. „Všechno nasvědčovalo tomu, že trpí psychickými potížemi. Strážníci proto přivolali záchranáře. Ti si ho po vyšetření převzali a odvezli do Vojenské nemocnice," dodala mluvčí strážníků.
Strážníci v Brně zachránili muže, nedokázal jim říci, kde je. MP Brno