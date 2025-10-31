Chlapec (13) ubodal staršího bratra (†17): Lukasz se 40x bodl sám, tvrdil policii
Mrazivá událost se stala v polském městě Wola Osowińska. Szymon (13) ubodal svého staršího bratra Łukasze (†17). Potom, co mu 40x zabodl kuchyňský nůž do těla, snažil se napadení svést na sebevraždu. Nedošlo mu ale, že nechal vražednou zbraň ve svém pokojíčku. Potom, co pravda vyplavala na povrch, nikdo nemohl strašlivé tragédii uvěřit.
Uprostřed noci 29. října záchranáři přijali telefonát od vyděšeného chlapce volajícího o pomoc. Situaci popsal tak, že se jeho starší brácha pokusil o sebevraždu a teď je v bezvědomí. Po příjezdu záchranářům celá situace neseděla.
Hoch ležel v krvi a na těle měl přes 40 bodných ran. Policisté zároveň zjistili, že chybí smrtící nástroj. Zakrvácený kuchyňský nůž po chvilce našli v pokojíčku mladšího chlapce, který se po nálezu ke všemu přiznal.
Pobodaného okamžitě převezla sanitka do nemocnice, kde později na následky zranění zemřel. Jeho mladšího bratra odvezla policie na stanici. Doprovázeli ho nešťastní rodiče. „Jeho rodiče ho objímali a plakali. A on jenom opakoval: ‚Je mi to líto, nechtěl jsem to.‘ A oni plakali a uklidňovali ho slovy: ‚Všechno bude v pořádku‘,“ vypověděl svědek podle deníku Nový Čas.
Situaci ani motiv nikdo nechápal. Do poslední chvíle noc vypadala naprosto všedně. Rodina nikdy neměla žádné problémy s násilím nebo zanedbanou péči. „Byl pěkný, usměvavý, měl přátele. Nezpůsoboval žádné problémy,“ vypověděla ředitelka školy, kam starší ze sourozenců chodil, pro polský zpravodaj Fakt.
„Je to pro mě šok. Nemůžu to nějak pochopit. Byli to normální kluci (…),“ řekl vyděšený soused. „Nedávno jsem mladšímu koupil fotbalovou branku. Chtěl být brankářem. Hráli si spolu na dvoře, jako všichni kluci,“ popsal strýček bratrů.
Jelikož je chlapci teprve 13 let, zabývá se případem obvodní soud pro rodinné záležitosti.
