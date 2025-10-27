Milena zemřela po liposukci v Turecku: Při zákroku jí natrhli střevo?
Italská podnikatelka Milena Manciniová (†59) v pondělí zemřela po liposukci na soukromé klinice v Turecku. Na zákrok se z Itálie vydala s jednou z dcer, zbytek rodiny neměl o operaci ani tušení. Podle prvotních závěrů lékařů zřejmě během procedury utrpěla natržení střeva.
Do Istanbulu se Milena vydala už na konci září v doprovodu jedné z dcer. První komplikace se objevily asi den a půl po operaci. Milena začala pociťovat extrémní bolesti břicha. Zbytek rodiny se o jejím vážném stavu dozvěděl, až když skončila na jednotce intenzivní péče. Podle závěrů místních lékařů utrpěla při zákroku natržení střeva.
Část příbuzných okamžitě sedla na letadlo a vydala se Milenu do Turecka podpořit. „Během operace se vyskytly komplikace. Navíc pak zřejmě na klinice dostala infekci,“ řekl podle deníku Needtoknow ženin strýc Luigi Di Palma. „Byl to opravdu šok, protože nikdo z rodiny nevěděl, že liposukci vůbec plánovala. S manželem prý nechtěli, abychom o ni měli strach,“ dodal.
Její stav se po zákroku jen zhoršoval. Posledních pár dní před smrtí byla v kómatu. „Byla to odhodlaná a pracovitá žena. Byla nesmírně veselá a dokázala se skamarádit s kýmkoliv,“ uzavřel smutně strýc. Milena byla ředitelkou úspěšné realitní kanceláře, kterou si otevřela po mnohaleté praxi finančního poradce. Jen pár týdnů před tragickou smrtí otevřela její firma novou pobočku.
Po vydání těla do Itálie proběhne řádná pitva.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.