Tragédii předcházel alkoholový večírek v nedaleké hospodě. Když se oba v doprovodu dalších svou osob vrátili do bytu, spor gradoval. Bohuslav měl ženu praštit pěstí do zad, srazit na zem a kopat do ní.

„Měla jsem strach o život. Vůbec nevím, co se stalo. Najednou přišli policisté a vykázali mne z bytu s tím, že je Bohuslav po smrti,“ tvrdila obžalovaná.

Marie (70) podřízla partnera: Chrápal! 12 let za vraždu na Klatovsku

Marie Strychová (70) dostala u Krajského soudu v Plzni za chaldnokrevnou vraždu partnera (†71) trest ve výši 12 let vězení.

Druhá rána byla smrtelná

Drobná Danuše svoz oběť vážící 120 kilogramu nejprve bodla kuchyňským nožem do levého boku. Bohuslav se rozčílil a odcházel s tím, že přivolá policii. V té chvíli mu žena zasadila zezadu druhou ránu a zasáhla pravou plíci. „Svým zraněním na místě podlehl,“ řekla státní zástupkyně.

Soudce: Vražda v náhlém hnutí mysli 

Soud měl v celé věci jasno, odmítl tvrzení o nutné obraně i pouhém zabití. „Dle našeho názoru není pro verzi o nutné obraně i zabití opodstatnění. Obžalovaná má 16 záznamů v rejstříku trestů, její povaha je vznětlivá, bylo těžké najít polehčující okolnosti. Přikláníme se ale k tomu, že šlo o čin v náhlém hnutí mysli, v afektu. Trest je proto při spodní hranici zákonné sazby,“ konstatoval soudce Martin Vrbík.

Dívky z Liberce plánovaly vraždu ošetřovatelek: Padl trest

Dětské psychiatrické oddělení v Liberci

Příbuzným zavražděného má Danuše V. uhradil v součtu téměř 200 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný, obhajoba si ponechala lhůtu k vyjádření, žalobkyně se nevyjádřila.      

VIDEO: Podcast: Marek ubodal matku, postiženému bratrovi téměř oddělil hlavu od těla!

Video
Video se připravuje ...

Podcast: Marek ubodal matku, postiženému bratrovi téměř oddělil hlavu od těla! Insta Crime Podcast

Fotogalerie
3 fotografie
Danuše V. (66) po alkoholické party ubodala svého známého Bohuslava A. (†70). Odsedí si 11 let.
Danuše V. (66) po alkoholické party ubodala svého známého Bohuslava A. (†70). Odsedí si 11 let.
Autor: Zdeněk Matyáš

 