Tragédii předcházel alkoholový večírek v nedaleké hospodě. Když se oba v doprovodu dalších svou osob vrátili do bytu, spor gradoval. Bohuslav měl ženu praštit pěstí do zad, srazit na zem a kopat do ní.
„Měla jsem strach o život. Vůbec nevím, co se stalo. Najednou přišli policisté a vykázali mne z bytu s tím, že je Bohuslav po smrti,“ tvrdila obžalovaná.
Druhá rána byla smrtelná
Drobná Danuše svoz oběť vážící 120 kilogramu nejprve bodla kuchyňským nožem do levého boku. Bohuslav se rozčílil a odcházel s tím, že přivolá policii. V té chvíli mu žena zasadila zezadu druhou ránu a zasáhla pravou plíci. „Svým zraněním na místě podlehl,“ řekla státní zástupkyně.
Soudce: Vražda v náhlém hnutí mysli
Soud měl v celé věci jasno, odmítl tvrzení o nutné obraně i pouhém zabití. „Dle našeho názoru není pro verzi o nutné obraně i zabití opodstatnění. Obžalovaná má 16 záznamů v rejstříku trestů, její povaha je vznětlivá, bylo těžké najít polehčující okolnosti. Přikláníme se ale k tomu, že šlo o čin v náhlém hnutí mysli, v afektu. Trest je proto při spodní hranici zákonné sazby,“ konstatoval soudce Martin Vrbík.
Příbuzným zavražděného má Danuše V. uhradil v součtu téměř 200 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný, obhajoba si ponechala lhůtu k vyjádření, žalobkyně se nevyjádřila.
