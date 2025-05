Brutální přepadení slovenské soudkyně: Lupiči vtrhli do domu se zbraní

K loupeži v Turčianských Kľačanech mělo dojít ve středu. V tu dobu prý měli do domu patřícího paní Márii a jejímu manželovi dorazit řemeslníci. Žena tak zůstala doma sama, protože její manžel byl právě v práci.

Soudkyně Okresního soudu v Martine měla podle informací deníku Noviny.sk v určitou chvíli otevřít dveře, ve kterých stáli dva muži v montérkách a kuklách. Lupiči na nic nečekali a ženu svázali, zalepili jí ústa a zamkli v jedné z místností. Následně z trezoru ukradli šperky, zlato a vzácné obrazy. Poté z místa prchli.

Vysílenou a traumatizovanou ženu našel v domě bratr. Rozvázal ji a společně pak zavolali policii, která zahájila rozsáhlé pátrání. „Na místo jsme okamžitě vyslali veškeré dostupné síly a prostředky. Vyšetřováním bylo zjištěno, že došlo k loupežnému přepadení 60leté ženy v rodinném domě pachateli v kuklách, přičemž jeden z nich měl mít zbraň,“ sdělila deníku Plus JEDEN DEŇ krajská policejní mluvčí ze Žiliny Daniela Kocková.

Šlo jen o peníze?

Zda si významnou místní osobu lupiči vytipovali, zůstává záhadou. „Manželka je nadprůměrně výkonná soudkyně, ale jestli to souvisí s její prací, to nevíme. To byste se museli zeptat předsedkyně martinského soudu,“ cituje slova manžela Jána deník Nový Čas. Muž napadené si ale nemyslí, že by pachatelům šlo jen o jejich bohatství, které prý podle jeho slov není tak velké.

„Podívejte se na náš dům – vypadá snad luxusněji než jiné v okolí? Nežijeme nad poměry, celý život se živíme poctivou prací a staráme se o své bydlení, ale luxusem se opravdu nechlubíme,“ pokračuje. Z osudného dne si paní Mária odnáší nemalé psychické potíže. „Manželka je doma a starám se o ni. Má posttraumatickou stresovou poruchu, takže potřebuje klid,“ uzavřel Ján.

Jeden podezřelý zatčen

Policie brzy zadržela jednu osobu, která měla s pachateli spolupracovat. „V souvislosti se skutkem byla zadržena třetí osoba, ale v tuto chvíli není možné poskytnout žádné informace,“ doplnila Kocková. Po zbylých dvou mužích se momentálně stále pátrá. „Veřejnost budeme informovat co nejdříve,“ zakončila zprávu Kocková.

