Žena v Žatci předstírala těhotenství: Policisté jí pomohli do špitálu
Naprosto nepochopitelný případ mají za sebou ústečtí policisté. Během noční kontroly zastavili auto, ve kterém se nacházel muž a žena. Řidič hlídce uvedl, že na zadním sedadle se v bolestech svíjí těhotná přítelkyně! Policisté neváhali a vozidlo doprovodili do nemocnice. Pravda vyšla záhy najevo.
V incidentu došlo na konci září během plánované noční kontroly v Žatci. V jednom z vozů značky Mitsubishi se nacházel řidič se spolujezdkyní. „Ten hlídce uvedl, že se ve vozidle nachází těhotná přítelkyně, která má zdravotní obtíže a potřebuje do nemocnice. Když policisté uviděli ženu svíjející se v bolestech na zadních sedačkách, tak neváhali,“ uvedl na webu policie mluvčí Jakub Mareš s tím, že vozidlo doprovodili do nejbližší nemocnice.
Po příjezdu do nemocnice vyšla pravda najevo. Hlídka totiž chtěla v rámci základní evidence ztotožnit řidiče vozidla. „Nicméně zjistili, že řidič vozidla pozbyl řidičského oprávnění. Následně odmítl orientační test na omamné a psychotropní látky, přičemž uvedl, že 'něco' měl zhruba před hodinou,“ pokračoval mluvčí.
Řidič měl navíc propadlou technickou kontrolu. Po tomto zjištění šel pár s pravdou ven. Žádné miminko žena nečekala. „Za toto jednání nyní hrozí řidiči vozidla pokuta až 75 tisíc korun a zákaz řízení na 36 měsíců,“ dodal Mareš nakonec.
