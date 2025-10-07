„Ženě nadával, nejméně třikrát ji dusil tak silně, až nemohla dýchat. Neumožňoval jí jakýkoli přístup k penězům, nadával jí, že ji musí živit, že nezvládá domácnost,“ popsal rodinné psycho žalobce Petr Bejšovec. Před očima dětí ubil klackem kohouta, prý nesnášel jeho kokrhání.
Násilí se stupňovalo
Postupně ale nezůstalo jen u domácího násilí, když si muž od začátku roku 2024 začal násilím vynucovat na své manželce sex. Několikrát měsíčně z ní strhal oblečení, a přestože se bránila, kopala a škrábala, brutálně ji znásilnil. Žena si podle znalců odnesla z takových zážitků posttraumatickou stresovou poruchu.
Dosud netrestaný muž před soudem prohlásil vinu, za své počínání se omluvil. „Díky vazbě na to mám větší náhled, tenkrát jsem si své chování vůbec neuvědomoval a lituju všeho, co se mezi námi událo,“ uvedl. Nelíbil se mu ale závěr znaleckého zkoumání, podle něhož si žena odnesla ze znásilňování psychickou újmu.
Soudce: Rozvrátil rodinu
Senát v čele se soudcem Michalem Zámečníkem přihlédl k přiznání viny a omluvě, i faktu, že otec dvou nezletilých dětí ještě nebyl trestán.
„V podstatě rozvrátil rodinu s nezletilými dětmi. Poškozená potratila dítě, protože je nechtěla kvůli tomu, za jakých okolností vzniklo. Navíc obžalovaný navodil dojem, jako by si žena za vše mohla sama,“ shrnul soudce, proč v trestní sazbě od 5 do 12 let sáhli k osmiletému trestu.
Dnes už exmanželce má Marek K. uhradit odškodné 600 tisíc korun. Verdikt je nepravomocný, obě strany si ponechaly lhůtu k vyjádření.
