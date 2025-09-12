Slováci unesli a znásilnili dívku (12): Z karavanu utekla po třech dnech
Soud v jihoanglickém Canterbury dnes poslal dohromady na 53 let do vězení tři občany Slovenska, kteří unesli, zdrogovali a opakovaně znásilňovali dívku. Jeden z mužů dostal trest 19 let vězení, jeho bratrance a třetího muže poslal soud za mříže na 17 let, uvedl britský bulvární deník The Sun.
V srpnu minulého roku nalákali dva z mužů v přístavním městě Dover do svého auta dívku. Následně ji odvezli do domu jednoho z pachatelů, kde ji omámili drogami a znásilnili. Poté dívku ukryli do karavanu třetího z mužů, kde ji drželi pod vlivem omamných látek a pokračovali v sexuálním násilí. Po třech dnech se dítěti podařilo utéct, když muži usnuli.
Policie identifikovala a zatkla dva pachatele díky záznamům z kamerových systémů na parkovišti, kde dívku unesli. V jejich autě nalezla i dívčin telefon. Třetího muže zadržela policie po celostátním pátrání na letišti v Glasgow, odkud se pokoušel uprchnout do Irska.
Soudkyně při vynesení rozsudku zdůraznila, že odsouzení neprojevili žádnou lítost nad svými činy, a označila je za nebezpečné pro společnost.