Řidič měl závozníka zneužít nejméně šestkrát. Dělo se tak sotva týden poté, co oběť nastoupila do zaměstnání a začala s útočníkem jezdit na společných trasách. Zvrhlý šofér požadoval po mladíkovi nechutné sexuální praktiky.
„Druhý týden na mě začal zkoušet gayské sprosťárny. Oholil mně břicho, prsa a také v rozkroku. Skoro při všem jsem se vzpíral, ale nešlo se ubránit. Musel jsem přitom myslet na svoje bejvalky,“ líčil podle serveru novinky.cz závozník, který má podle znalců podprůměrný intelekt. Nicméně jeho výpověď je věrohodná. Násilníkovi se neubránil, protože zvrhlý šofér váží kolem 110 kilo.
Obžalovaný popelář u soudu vinu přiznal. Kromě ročního pobytu ve vězení musí závozníkovi zaplatit i odškodné ve výši 50 tisíc korun.
Oběť je zároveň i agresor
Případ má ale další dohru. Oběť znásilnění - závozník - je nyní totiž souzen za to, že sám měl znásilnit dvě ženy na plzeňské stezce Kilometrovka!
Podle obžaloby je přepadl s nožem v ruce. První znásilnil, druhá se mu ubránila. „Ta první žena mi sama nabídla, jestli nechci peníze nebo sex. K ničemu jsem ji nenutil. Všechno dělala sama. Ten můj nožík ani neměl špičku,“ snažil se přesvědčit soud a dodal: „Nepamatuji si, co se pak dělo. Omlouvám se, jestli se něco stalo.“ Líčení pokračuje v dalších termínech výslechem svědků.
